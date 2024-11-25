MicroStrategy Bitcoin yatırımlarını dev alımla sürdürüyor

MicroStrategy'nin üç haftalık Bitcoin hamlesi piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Şirket, 3 milyar dolarlık borçlanma ihracı ve 2,46 milyar dolarlık hisse satışı ile finanse ettiği bu alımların ardından gelecek üç yıl için 42 milyar dolarlık sermaye artırımı planını açıkladı.

MicroStrategy'den Son Üç Haftada 12 Milyar Dolarlık Bitcoin Alımı

MicroStrategy'nin son Bitcoin alımları SEC'e sunulan 8-K belgesinde detaylandırıldı. Şirket, 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği alımları ücretler ve masraflar dahil 5,4 milyar dolara tamamladı.

Şirketin kurucu ortağı Michael Saylor, toplam Bitcoin varlıklarının ortalama alım fiyatının 56.761 dolar olduğunu ve toplam maliyetin 21,9 milyar doları bulduğunu açıkladı.

MicroStrategy'nin yeni stratejisi kapsamında 21 milyar dolarlık özkaynak ihracı ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymet ihracı planlanıyor. Bu hamle şirketin Bitcoin yatırımlarını sürdürülebilir bir finansman yapısıyla desteklemeyi hedefliyor.

Şirketin Bitcoin getirisi olarak adlandırdığı performans göstergesi, yılbaşından bu yana yüzde 59,3'lük artış gösterdi. Bu başarılı sonuç şirketin hisse sulandırmasını dengeleme stratejisinin etkili olduğunu kanıtlıyor.