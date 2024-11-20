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MicroStrategy Bitcoin yatırımlarını artırmak için harekete geçti

MicroStrategy Bitcoin yatırımlarını artırmak için harekete geçti
Haberler
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Haberler
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MicroStrategy, Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla tahvil satışını 2,6 milyar dolara çıkardı, bu adım kripto para birimi Bitcoin'in 100.000 dolarlık rekor seviyelere ulaşma potansiyelini güçlendiriyor. Şirketin bu stratejik hamlesi, Bitcoin piyasasında büyük bir yankı uyandırdı.

MicroStrategy, Bitcoin alımını desteklemek için tahvil satışını 2,6 milyar dolara yükseltti. Uzmanların açıklamalarına göre şirketin bu büyük finansal hamlesi, Bitcoin'in 100 bin doları aşmasına yardımcı olabilir.

Bitcoin'in Yeni Zirvelere Ulaşmasında MicroStrategy Önemli Rol Üstleniyor

Kripto para piyasalarının önde gelen kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını güçlendirmek için çıtayı yükseltti. Şirket, daha önce 1,75 milyar dolar olarak açıkladığı tahvil satış hedefini 2,6 milyar dolara yükselterek, Bitcoin'in geleceğine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şirketin kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre faizsiz dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla gerçekleştirilecek bu finansman hamlesi, öncelikli olarak kurumsal yatırımcıları hedefliyor. Satışın 21 Kasım 2024'te tamamlanması planlanıyor.

Bitcoin'in son dönemdeki yükseliş trendine güç katması beklenen bu gelişme, kripto para biriminin 100 bin dolar seviyesini aşabileceğine dair beklentileri de güçlendirdi. Geçtiğimiz ay içerisinde yüzde 37'lik bir değer artışı yakalayan Bitcoin, 93.970 dolar seviyesini test etti.

MicroStrategy'nin yeni tahvil satışından elde edeceği gelirin önemli bir kısmını Bitcoin alımında değerlendireceği belirtilirken, satış hacminin tam kapasite gerçekleşmesi durumunda toplam tutarın 2,97 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte piyasa uzmanları da Bitcoin'in yükseliş ivmesini sürdüreceği görüşünde. Bitget Research'ün baş analisti Ryan Lee, tarihi verilere dayanarak ay sonuna kadar Bitcoin fiyatının yüzde 14,7'lik artışla 100 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Son olarak ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin performansı da dikkat çekici düzeyde. Farside Investors verilerine göre 19 Kasım itibarıyla ETF'lere 816 milyon doların üzerinde net giriş gerçekleşti. 11-15 Kasım haftasında kaydedilen 1,67 milyar dolarlık net giriş, art arda altıncı haftada da pozitif seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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