MicroStrategy Bitcoin yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
İş zekası şirketi MicroStrategy, 2-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Bitcoin (BTC) alımlarıyla portföyünü önemli ölçüde genişletti. Şirket yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde 21.550 Bitcoin satın aldı. Bu strateji ile şirketin toplam Bitcoin varlığı 423.650'ye yükseldi.
MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi şirketin hisse değerini yılbaşından bu yana yüzde 480 artırdı. Finans çevrelerini etkileyen bu başarı, şirketin beş hafta üst üste sürdürdüğü Bitcoin alımlarıyla güçlendi.
MicroStrategy'nin Bitcoin Portföyü 25 Milyar Dolara Dayandı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, alımların şirket hisselerinin satışından elde edilen gelirlerle finanse edildiği belirtildi. MicroStrategy, 2-8 Aralık tarihleri arasında 5.418.449 adet hisse senedi satışından yaklaşık 2,13 milyar dolar net gelir elde etti.
Yapılan son alımlarla birlikte şirketin Bitcoin portföyünün ortalama maliyeti coin başına 60.324 dolar olarak hesaplandı. Son işlemlerde token başına yaklaşık 98.783 dolar ödenen Bitcoin alımları, şirketin toplam kripto para yatırımını 25,6 milyar dolara taşıdı.
Bu gelişme, Bitcoin'in son beş haftada gösterdiği yüzde 40'lık değer artışıyla aynı döneme denk geldi. MicroStrategy hisse senetleri (MSTR) ise aynı dönemde yüzde 20 değer kazandı. Şirketin kurumsal Bitcoin stratejisi, finans dünyasında farklı görüşlere neden olurken yatırımcıların ilgisini toplamaya devam ediyor.