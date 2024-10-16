MicroStrategy Bitcoin yatırımıyla S&P 500 endeksini geride bıraktı

MicroStrategy, 2020 yılından bu yana gösterdiği yüzde 1540'lık büyüme oranıyla S&P 500 endeksini açık ara geride bıraktı. Şirket, Bitcoin yatırımları ve etkileyici ETF performansları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasa uzmanları ise bu büyümenin devam edip etmeyeceği konusunda çeşitli görüşlere sahip.

MicroStrategy Bitcoin Dört Yılda Yüzde 1540 Büyüme Gerçekleştirdi

Son dört yılda finans dünyasının gözlerini üzerine çeken MicroStrategy, etkileyici bir başarı hikayesine imza attı. Şirket, 2020'den bu yana S&P 500 endeksini geride bırakarak yüzde 1.540 oranında büyüme kaydetti ve piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Blockchain veri analizi firması Arkham, MicroStrategy'nin bu olağanüstü performansına dikkat çekti. Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımda, "MicroStrategy, Ağustos 2020'den itibaren S&P 500 şirketlerinin tümünü geride bıraktı." ifadesi yer aldı.

Şirketin bu başarısının arkasında, Bitcoin'e olan yatırım stratejisi yatıyor. MicroStrategy, kripto para birimini bilançosuna dahil eden öncü halka açık şirketlerden biri olarak tanınıyor. Bu cesur hamle, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Nitekim verilere göre şirketin kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF) 400 milyon doların üzerinde bir varlık değerine ulaştı.

Kripto analisti Tyler Durden, MicroStrategy hisselerinin yükseliş trendinin devam edeceği öngörüsünde bulundu. Durden, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı bir gönderide, Wall Street'in senin bilmeni istemediği sır şu: Belirsizlik ne kadar büyükse, sıçrama da o kadar büyük olur." değerlendirmesinde bulundu.

Nasdaq ve Vantage'ın verileri, MicroStrategy'nin son dört yıldaki etkileyici yükselişini gözler önüne seriyor. Şirketin hisse değeri yüzde 1.540 artış gösterirken, aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 111 oranında büyüme kaydetti.

Bu parlak tabloya rağmen, MicroStrategy'nin yakın gelecekte S&P 500 endeksine dahil edilmesi beklenmiyor. Santa Clara Üniversitesi Leavey İşletme Okulu'ndan finans profesörü Seoyoung Kim, bu durumu şirketin finansal performansıyla ilişkilendirdi. Kim konu hakkında yaptığı açıklamada, "MicroStrategy, 2023'ün son çeyreği hariç, sürekli olarak zarar açıkladı. Bu nedenle, şirketin genel anlamda pozitif bir net gelire ulaşması mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.