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MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam ediyor

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MicroStrategy, son hamlesiyle Bitcoin (BTC) varlıklarını genişleterek kripto para piyasasında ses getirdi. Şirket, 6 Ağustos-12 Eylül arasında 18.300 Bitcoin daha satın aldı. Bu alım, şirketin hisse satışından elde ettiği 1,11 milyar dolarla finanse edildi.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarının öncüsü MicroStrategy, kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 6 Ağustos ile 12 Eylül arasında gerçekleştirdiği alımlarla Bitcoin portföyünü genişletti. Bu hamle, kripto para birimlerine olan kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini gösteriyor ve piyasaya olan güveni artırıyor.

MicroStrategy Bitcoin Rezervlerini Güçlendiriyor

MicroStrategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu Form 8-K'da, 1,11 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı. Şirket, bu alımı Bitcoin başına ortalama 60.408 dolar fiyatla gerçekleştirdi.

Halka açık bir yazılım şirketi olan MicroStrategy, CEO Michael Saylor'ın öncülüğünde son dört yıldır Bitcoin varlıklarını sürekli çoğaltıyor. Şirket, ilk Bitcoin alımını 11 Ağustos 2020'de gerçekleştirmişti ve o zamandan beri bu stratejiyi kararlılıkla sürdürüyor.

Son alımla birlikte MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 244.800 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar, mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 14,14 milyar dolara tekabül ediyor. Şirket, Ağustos 2020'den bu yana ortalama 38.585 dolar/BTC fiyatından toplam 9,45 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyor.

MicroStrategy'nin bu agresif yaklaşımı, finans uzmanları arasında tartışmalara ve övgülere neden olsa da şirket, Bitcoin alımlarını yavaşlatmış değil. Bu strateji, kripto para sektöründeki dalgalanmalara rağmen şirketin kararlılığını gösteriyor.

Son 18.300 Bitcoin alımı için gereken fon, 1 Ağustos'ta çeşitli finansal kurumlarla yapılan bir satış anlaşması aracılığıyla şirket hisselerinin satışından elde edildi. SEC başvurusuna göre MicroStrategy 12 Eylül'e kadar "Satış Anlaşması kapsamında toplam 8.048.449 Hisse" satarak yaklaşık 1,11 milyar dolar topladı.

MicroStrategy'nin bu hamlesi, ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın uyarılarına rağmen gerçekleşti. 10 Ağustos itibarıyla şirket, ortalama 37.000 dolar/BTC fiyatından satın aldığı 226.500 Bitcoin'e sahipti ve bu miktar o tarihte 13,77 milyar dolar değerindeydi. Bitcoin'in o zamanki yaklaşık 60.500 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında, MicroStrategy'nin 5,39 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kârı vardı.

Ağustos 2020'den bu yana MicroStrategy'nin MSTR hisse senedi değeri yaklaşık yüzde 1.000 artış kaydetti. Bu artış, aynı dönemde S&P 500 (SPX) endeksinin 16,25 katından fazla getiri anlamına geliyor.

Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. MicroStrategy'nin kararlı Bitcoin stratejisi, diğer büyük şirketlere de örnek oluyor ve kripto para birimlerinin kurumsal kabulünü hızlandırıyor.

Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri, geleneksel finans sistemini dönüştürme potansiyeli taşıyor. MicroStrategy gibi şirketlerin bu alandaki yatırımları, dijital varlıkların geleceğine olan inancı yansıtıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Bitcoin Finans Eylül

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