MicroStrategy akıllı kaldıraç stratejisiyle öne çıkıyor

Kurumsal Bitcoin stratejisi ile dikkat çeken MicroStrategy, spot Bitcoin ETF'lerinin onayı ve yaklaşan halving etkinliği sonrasında yeni bir atağa kalktı. Şirket, Çarşamba günü açıkladığı 21 milyar dolarlık hisse arzı ile sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Wall Street Raporunda Olumlu Görünüm

MicroStrategy'nin yeni yatırım planı, kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Canaccord'un yayımladığı araştırma raporuna göre şirket, 2020'den bu yana uyguladığı Bitcoin alım stratejisiyle hem hisse senedi piyasasını endeksini / performansını hem de Bitcoin'i geride bıraktı.

Joseph Vafi liderliğindeki analistler, MicroStrategy'nin iş modelinin başarısına dikkat çekti. Rapor, şirketin spot Bitcoin ETF'lerinin onayı ve halving sonrası dönemde Bitcoin fiyatının yükseleceği beklentisiyle pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Canaccord analistleri, MicroStrategy'nin kaldıraç stratejisinin MSTR hisselerinde spot Bitcoin'e göre ek prim potansiyeli oluşturduğunu vurguladı. Şirketin üç yıllık yatırım planı, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artacağı beklentisini yansıtıyor.