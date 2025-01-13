MicroStrategy 450 bin Bitcoin sınırını aştı

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımları yeni bir aşamaya ulaştı. Şirket, 6-12 Ocak tarihleri arasında 243 milyon dolarlık Bitcoin alımını, aynı dönemde eşdeğer tutarda hisse senedi satışıyla destekledi. Bu strateji, kurumsal yatırımcıları çekmek için 2 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi ihracını da kapsayan yeni bir planın parçası olarak öne çıkıyor.

MicroStrategy Bitcoin Varlığını 40 Milyar Dolara Yükseltti

MicroStrategy'nin son Bitcoin yatırımı şirketin kripto para stratejisindeki kararlılığını kanıtlıyor. Şirketin toplam Bitcoin maliyeti, ücretler ve masraflar dahil yaklaşık 28,2 milyar doları buluyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, şirketin imtiyazlı hisse senedi modelini "kurumsal bir altın madeninin kilidi" olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcıları Bitcoin ekosistemine çekmeyi hedefliyor.

MicroStrategy hisseleri geçen yıl yüzde 447'den fazla değer kazandı. Şirketin 81 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine göre önemli bir primle işlem görüyor.