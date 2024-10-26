Microsoft yönetimi Bitcoin yatırımı teklifine karşı çıktı

Microsoft'un 10 Aralık'taki yıllık hissedarlar toplantısında, şirketin finansal varlıklarını Bitcoin'e yönlendirme teklifi tartışılacak. Yönetim kurulu, şirketin mevcut yatırım stratejilerinin yeterli olduğunu savunarak hissedarlara bu teklife karşı oy kullanmalarını tavsiye ediyor. Teklifin, bir düşünce kuruluşu tarafından sunulması ve MicroStrategy'nin benzer bir yatırımla büyük kazançlar elde etmesi, tartışmayı daha da alevlendiriyor.

Microsoft, Hissedarlarına Bitcoin Yatırımı Önerisine Karşı Çıkma Tavsiyesinde Bulundu

Microsoft'un 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek yıllık hissedarlar toplantısında ilginç bir gündem maddesi dikkat çekiyor. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan son başvuruda, şirket varlıklarının bir kısmının Bitcoin'e yönlendirilmesi önerisi yer alıyor.

Ulusal Kamu Politikası Merkezi tarafından sunulan öneri, şirket tahvillerinin enflasyona karşı yetersiz kaldığı gerekçesine dayanıyor. Bu düşünce kuruluşu, Microsoft'un toplam varlıklarının yüzde 1'lik kısmını bile Bitcoin'e ayırmasının şirkete önemli kazanımlar sağlayacağını iddia ediyor.

Microsoft yönetimi, hissedarlara bu öneriye karşı oy kullanma çağrısında bulunuyor. Şirket yönetimi, mevcut yatırım stratejilerinin enflasyon etkilerini halihazırda göz önünde bulundurduğunu belirterek, Küresel Hazine ve Yatırım Hizmetleri ekibinin Bitcoin dahil çeşitli yatırım alternatiflerini düzenli olarak değerlendirdiğinin altını çiziyor.

Öte yandan, teknoloji devi MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımlarından elde ettiği başarı, konuyu daha da ilgi çekici hale getiriyor. MicroStrategy, 2020'den bu yana 17 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaparak hisse değerlerinde son bir yılda yüzde 250'lik artış yakaladı. Buna karşılık Microsoft hisseleri aynı dönemde sadece yüzde 16 yükseldi.

Microsoft yönetimi, spekülatif yatırımlardan uzak durma kararlılığını sürdürüyor ve hissedarların uzun vadeli çıkarlarını korumaya öncelik veriyor. Yönetim, şirketin finansal stratejisini bu doğrultuda şekillendirmeye devam edeceğini vurguluyor.