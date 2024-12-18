Michael Saylor'ın şaşırtan tahmini: Bitcoin 13 bin dolara nasıl ulaşır?

Yıllar boyunca Bitcoin fiyatıyla ilgili pek çok uzun vadeli iyimser tahmin yapıldı, ancak bunların çok azı Michael Saylor'ın tahmini kadar cesur oldu.

MicroStrategy'nin başkanlık koltuğunda oturan ve Bitcoin savunuculuğuyla tanınan Saylor, Temmuz 2024'te Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında, Bitcoin'in bir gün 13 milyon dolar değerine ulaşacağını öngörerek herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu hedefin nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceğine dair daha fazla ayrıntı paylaştı.

Bitcoin 13 bin dolara nasıl ulaşır?

Saylor'a göre Bitcoin, önümüzdeki 21 yıl içinde, yani 2045 yılına kadar 13 milyon dolara ulaşabilir. Ünlü Bitcoin savunucusu bu açıklamayı 17 Aralık Salı günü, Impact Theory podcast'inde Tom Bilyeu ile yaptığı röportajda dile getirdi. Temmuz 2024'te yaptığı bu cesur tahmini soran Bilyeu'ya, Saylor "Bitcoin24" adlı modele dayandığını açıkladı.

Bitcoin24 modeli, bireylerin, şirketlerin, kurumların ve hatta ülkelerin, kendi varsayımlarını kullanarak çeşitli Bitcoin stratejilerinin 21 yıl sonraki sonuçlarını simüle etmelerine olanak tanıyan açık kaynaklı bir araç.

Saylor, bu modelde Bitcoin'in büyüme oranını yıllık yüzde 20 olarak varsaydığını söyledi. Mevcut yüzde 60'lık büyüme oranının altında bir tahmin olsa da, önümüzdeki 21 yıl için ortalama yüzde 29'luk bir getiri oranı öngörüyor.

Bu tahminini yaparken Bitcoin'in yaklaşık 65 bin dolardan işlem gördüğünü belirten Saylor, böyle bir büyüme oranıyla Bitcoin'in 13,6 milyon dolara ulaşacağını hesapladı. Şu anda Bitcoin fiyatı 104 bin dolar civarında olduğundan, tahmini fiyat yaklaşık 22 milyon dolara kadar çıkabilir. Ancak Saylor, 13 milyon dolarlık hedefinin "temel senaryo" olduğunu vurguluyor.

Saylor'a göre, Bitcoin'in bu seviyelere ulaşmasındaki en büyük itici güçler eğitim ve varlıklı bireylerin benimsemesi olacak. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 95'inin Bitcoin'in potansiyelinden habersiz olduğunu söyleyen Saylor, bu durumun hızla değişmekte olduğunu belirtiyor.

Bitcoin'e sermaye akışı hızlanıyor

Bitcoin lehine rüzgarların döndüğünü gösteren en büyük işaretlerden biri, Bitcoin'e yönelik sermaye akışının hızla artması. Özellikle ABD'de fiziksel Bitcoin ETF'lerinin (borsa yatırım fonu) piyasaya sürülmesi bu büyümeye önemli bir katkı sağlıyor.

Son 11 ay içinde, bu ürünlere toplam 37 milyar dolar net giriş oldu ve şu anda 122 milyar dolar değerinde varlık barındırıyorlar. BlackRock'un IBIT adlı ETF'si, 59 milyar dolarlık bir varlık değeriyle son on yılın en başarılı ETF lansmanı oldu.

Saylor, Impact Theory podcast'inde bu başarının ardından BlackRock gibi varlık yönetim devlerinin Bitcoin'in benimsenmesi sürecine öncülük ettiğini belirtti. Hatta yakın zamanda firma, yatırımcılara portföylerinin yüzde 2'sini Bitcoin'e ayırmalarını öneren bir rapor yayınladı.

Şirketler ve devletler de sürece dahil

ETF'lerin yanı sıra, şirketler de kasalarında Bitcoin tutmaya başlıyor. MicroStrategy, 439 bin BTC'den fazla varlığıyla bu alanda lider konumda. Bu rakam, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 2'sine denk geliyor. Ayrıca Marathon Digital, Riot Platforms, Semler Scientific ve Metaplanet gibi firmalar da Bitcoin yatırımlarına başlamış durumda.

MicroStrategy'nin hisseleri, 2024 yılında yüzde 490 oranında değer kazanarak Bitcoin'in yüzde 150'lik büyümesini bile geride bıraktı. Yatırımcılar artık şirket hisselerini, Bitcoin'e dolaylı bir yatırım aracı olarak görüyor.

Son altı hafta içinde MicroStrategy, 15 milyar dolar toplayarak Bitcoin satın almak için planladığı 42 milyar dolarlık hazine projesini hızlandırdı. Bu rakam, firmanın 2020'den itibaren dört yıl boyunca topladığı 10 milyar doları gölgede bırakıyor.

Saylor ayrıca, devletlerin de Bitcoin'i dikkate almaya başladığını söyledi. El Salvador'un ardından ABD, Trump yönetimiyle birlikte bir Bitcoin rezervi oluşturma planı üzerinde çalışıyor.

Saylor'a göre, Bitcoin şu anda dünyanın dijital sermaye ağına dönüşme yolunda ilerliyor. Podcast'te bu süreci şöyle ifade etti:

"Bitcoin'i önümüzdeki 21 yıl içinde 100 bin dolardan 13 milyon dolara taşıyan şey, varlıklı bireyler tarafından bir sermaye varlığı olarak benimsenmesi olacak."

Neticede, Bitcoin'in bu büyüme yolculuğu yalnızca bireyleri ve kurumları değil, devletleri de kapsıyor. Bitcoin'in geleceği, küresel ekonomik dengeleri değiştirebilecek kadar güçlü bir potansiyele sahip.





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