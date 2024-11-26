Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

MiCA düzenlemesiyle tam uyumlu ilk stablecoin piyasaya sürüldü

MiCA düzenlemesiyle tam uyumlu ilk stablecoin piyasaya sürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schuman Financial, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine tam uyumlu ilk euro stablecoini EURØP'u piyasaya sürdü. Fransa'da stablecoin ihraççı lisansı alan ilk şirket unvanını kazanan Schuman Financial, RockawayX önderliğinde 7,36 milyon dolarlık yatırım aldı.

Küresel finans sisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Euro bazlı işlemlerin Blockchain dünyasına entegrasyonunda kritik bir adım atıldı. Nakit ve nakit benzerleriyle desteklenen EURØP, euro'ya 1:1 oranında sabitlendi.

EURØP Ethereum ve Polygon Blockchain Ağlarında Kullanılacak

Schuman Financial'ın oluşturduğu EURØP, başlangıçta Ethereum ve Polygon Blockchain ağlarında kullanıma sunulacak. DeFi protokolleri ve tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarıyla entegrasyon hedefleniyor.

Şirket CEO'su Martin Bruncko, küresel euro bazlı finansal hizmetlerin, USD cinsinden olan pazarın yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti. Finansal hizmetlerin zincir üstüne geçişiyle euro'nun dijital varlık alanındaki rolünün artacağını vurguladı.

Finansman turuna Lightspeed Faction, Nexo Ventures, Gnosis VC, Delta Blockchain Fund ve Bankless Ventures gibi önemli yatırımcılar katıldı. EURØP yakında büyük Avrupa kripto para borsalarında listelenecek.

Société Générale gibi bankalarla saklama ortaklıkları kuran Schuman Financial, SEPA entegrasyonlarıyla geleneksel finans sistemiyle köprü inşa ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Kağıthane, Güngören, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.