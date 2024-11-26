MiCA düzenlemesiyle tam uyumlu ilk stablecoin piyasaya sürüldü

Küresel finans sisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Euro bazlı işlemlerin Blockchain dünyasına entegrasyonunda kritik bir adım atıldı. Nakit ve nakit benzerleriyle desteklenen EURØP, euro'ya 1:1 oranında sabitlendi.

EURØP Ethereum ve Polygon Blockchain Ağlarında Kullanılacak

Schuman Financial'ın oluşturduğu EURØP, başlangıçta Ethereum ve Polygon Blockchain ağlarında kullanıma sunulacak. DeFi protokolleri ve tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarıyla entegrasyon hedefleniyor.

Şirket CEO'su Martin Bruncko, küresel euro bazlı finansal hizmetlerin, USD cinsinden olan pazarın yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti. Finansal hizmetlerin zincir üstüne geçişiyle euro'nun dijital varlık alanındaki rolünün artacağını vurguladı.

Finansman turuna Lightspeed Faction, Nexo Ventures, Gnosis VC, Delta Blockchain Fund ve Bankless Ventures gibi önemli yatırımcılar katıldı. EURØP yakında büyük Avrupa kripto para borsalarında listelenecek.

Société Générale gibi bankalarla saklama ortaklıkları kuran Schuman Financial, SEPA entegrasyonlarıyla geleneksel finans sistemiyle köprü inşa ediyor.