MEXC'den kripto balinasına şaşırtan teklif

Kripto yatırımcısı "White Whale", MEXC borsasında dondurulan 3,1 milyon dolarını kurtarmak için kendisine Malezya'ya uçması gerektiğinin söylendiğini iddia etti. Trader, tüm kimlik doğrulama adımlarını tamamladığını belirterek daveti güvenlik riski olarak değerlendirdi.

MEXC'den Yüz Yüze Kimlik Doğrulama İddiası

White Whale'in paylaştığı ekran görüntülerine göre MEXC'nin müşteri hizmetleri ekibi, "özel bir davet" ile traderı Malezya'da şirket yöneticileriyle buluşmaya çağırdı. İddiaya göre borsa, fonların serbest bırakılmasının hızlandırılması için bu adımı önerdi. Ancak trader, "kripto kaçırma olaylarının arttığını" söyleyerek daveti reddetti.

MEXC'den yapılan açıklamada, şirketin risk yönetim politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalındığı ve "geçerli nedenler olmadan fonların dondurulmadığı" belirtildi. Borsa, fiyat manipülasyonu, sahte emirler ve dolandırıcılık girişimlerinde varlıkların dondurulabileceğini vurguladı. Ancak Malezya'ya davet iddiasına doğrudan yanıt verilmedi.

White Whale, MEXC üzerindeki baskıyı artırmak için 2 milyon dolarlık sosyal medya kampanyası başlattı. Kullanıcıların ücretsiz NFT basarak #FreeTheWhiteWhale etiketiyle paylaşım yapması isteniyor. Toplam 1 milyon USDC ödülün, borsa fonları serbest bıraktığında ilk 20 bin NFT sahibine dağıtılacağı ifade edildi.

MEXC, geçmişte de müşteri varlıklarını "risk kontrolü" gerekçesiyle dondurmakla eleştirilmişti. Bir kullanıcı, Nisan ayında 2 milyon dolarlık USDT'nin hiçbir açıklama yapılmadan dondurulduğunu ve müşteri hizmetlerinden sadece otomatik yanıtlar alabildiğini bildirmişti.

MEXC ile White Whale arasındaki anlaşmazlık, kripto borsalarının kullanıcı varlıklarını ne kadar şeffaf yönettiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Kripto topluluğu, olayın kullanıcı güveni üzerinde yaratabileceği etkileri yakından izliyor.