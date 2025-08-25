MEXC 3,1 milyon dolarlık fonları dondurdu

Kripto para borsası MEXC, temmuz ayında bir traderın 3,1 milyon dolar değerindeki fonunu dondurduğu iddiasıyla gündeme geldi. White Whale takma adlı trader, kararın haksız olduğunu savunarak 2 milyon dolarlık sosyal medya baskı kampanyası başlattı.

Trader'dan 2 Milyon Dolarlık Sosyal Medya Bounty Kampanyası

White Whale, X platformunda yaptığı açıklamada MEXC'nin fonları serbest bırakmamak için "bir yıl inceleme" şartı öne sürdüğünü belirtti. Trader, "Ne tür bir inceleme 12 ay sürer, üstelik tek bir belge veya suçlama olmadan?" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında, kullanıcıların Base ağı üzerinde ücretsiz NFT basmaları, profil resimlerini değiştirmeleri ve #FreeTheWhiteWhale etiketiyle MEXC yöneticilerini etiketlemeleri istendi. Katılım sağlayan ilk 20.000 NFT sahibine, fonların serbest bırakılması durumunda kişi başına 50 USDC dağıtılacağı açıklandı. Toplam 1 milyon dolar değerinde USDC bu ödüllere ayrılırken, diğer 1 milyon dolar ise "dikkatle seçilmiş yardım kuruluşlarına" bağışlanacak.

White Whale, Know Your Customer (KYC) sürecini tamamladığını belirterek kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama olmadığını vurguladı. İddialara göre benzer şekilde dondurulmuş çok sayıda hesap bulunuyor. Trader, bunun "borsanın en kârlı kullanıcılarını cezalandırma politikası" olduğunu iddia etti.

White Whale ayrıca, MEXC'nin piyasa yapıcı ortaklarıyla çıkar çatışması yaşadığını öne sürdü. "Tek suçum fazla kârlı olmam. Dış piyasa yapıcılarını sürekli yendim ve bunun bedelini ödüyorum." dedi.

Kripto araştırma şirketlerinin verilerine göre piyasaya yeni giren projelerin büyük kısmında piyasa yapıcıların adil fiyat keşfini engelleyen stratejiler uyguladığı belirtiliyor. Sektör uzmanları, bu durumun kullanıcı güvenini zedeleyerek merkezi borsalara olan eleştirileri artırabileceği görüşünde.