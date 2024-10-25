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Metaplanet yeni Bitcoin performans metriği ile yatırım stratejisini güçlendiriyor

Metaplanet yeni Bitcoin performans metriği ile yatırım stratejisini güçlendiriyor
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Metaplanet, Bitcoin yatırımlarındaki başarısını "BTC Getirisi" metriği ile ölçmeye başladı. 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar yüzde 41,7, Ekim'de ise yüzde 116,4 oranında getiri elde edildiği bildirilen bu yeni gösterge, şirketin stratejik kararlarının hissedarlarına sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.

Japon yatırım devi Metaplanet, MicroStrategy modelini takip ederek "BTC Getirisi"ni yeni performans göstergesi olarak benimsedi. Bitcoin alım stratejilerinin etkinliğini ölçmek için geliştirilen bu yeni metrik, şirketin hissedarlarına değer kazandırmayı hedefliyor. Son dönemde kaydedilen yüksek getiri oranları, Metaplanet'in stratejisini piyasadaki diğer büyük oyuncular arasında öne çıkarıyor.

Japon Yatırım Devi BTC Getirisi ile Kripto Yatırımlarında Şeffaflığı Artırıyor

Japonya merkezli yatırım kuruluşu Metaplanet, kripto para birimlerine yönelik yatırım başarısını ölçmek için yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Şirket, gün içinde yaptığı açıklamada "BTC Getirisi" adını verdiği özgün performans göstergesini duyurdu.

Metaplanet'in geliştirdiği bu yeni ölçüm sistemi, şirketin elinde bulundurduğu Bitcoin miktarını hisse senedi sayısıyla karşılaştırarak, yatırım verimliliğini değerlendiriyor. ABD merkezli MicroStrategy'nin yaklaşımından esinlenilerek oluşturulan bu strateji, yatırımcılara şeffaf bir değerlendirme imkanı sunuyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 41,7'lik bir BTC Getirisi elde edilirken, bu oran Ekim ayında yüzde 116,4'e yükseldi. Metaplanet'in Bitcoin (BTC) varlığı, 16 Ekim verilerine göre 861,39 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 59,04 milyon dolara tekabül ediyor. Bitcoin'in son 24 saatlik performansında yüzde 0,54'lük bir artış kaydedilerek 67.385 dolar seviyesine ulaştığı gözlemlendi.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, yeni performans metriğinin önemine değinerek, "Bu gösterge, yatırımcılarımızın Bitcoin stratejimizi daha iyi analiz etmelerini sağlayacak." açıklamasında bulundu. Şirket, Mayıs 2024'te Japonya'daki ekonomik dalgalanmalara karşı bir önlem olarak başlattığı Bitcoin yatırım stratejisiyle "Asya'nın MicroStrategy'si" olarak anılmaya başladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Japonya Bitcoin

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