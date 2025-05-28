Metaplanet teminatsız borçlanmayla Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor

Kurumsal Bitcoin yatırımları hız kazanırken, Metaplanet'in kaynak yaratma yöntemi dikkat çekiyor. Şirket, geleneksel faizli borçlanma yerine sıfır faizli tahvil ihracını tercih ederek Bitcoin pozisyonunu artırıyor. Bu model, yatırımcıların kâr beklentisini tahvillerin itfa değerinden karşılamasını öngörürken, şirketin Bitcoin'e olan güvenini de yansıtıyor.

Metaplanet Bitcoin Alımları İçin Faizsiz 50 Milyon Dolar Topladı

Metaplanet'in 28 Mayıs tarihli duyurusuna göre tahviller 1,25 milyon dolar değerinde ihraç ediliyor ve faiz taşımıyor. Sermaye sahipleri düzenli ödemeler elde etmeyecek ve herhangi bir potansiyel kârın tahvillerin itfa değerinden gelmesi hesaplanıyor.

Cayman Adaları merkezli yatırım firması Evo Fund, tek tahvil sahibi olarak öne çıkıyor. Firma, Metaplanet'in Bitcoin satın alma stratejisinin birincil destekçisi olmuş ve şirketin sıfır faizli tahvillerinin birden fazla turuna abone olarak Bitcoin alımları için sermaye sağlamış durumda.

Tahviller teminatsız ve garantisiz olup ne tahvil yöneticisi ne de teminat bulunmuyor. Bu durum, iki şirket arasındaki yüksek güven derecesini yansıtırken, Metaplanet varlıklarını büyütmeye devam ederken Bitcoin'in uzun vadeli görünümüne olan güveni gösteriyor.

Firma, ihracın 2025 mali sonuçları üzerinde minimal etkisi olmasını beklerken, gerekirse daha fazla gelişme açıklayacağını belirtti. Metaplanet'in Bitcoin'e yönelimi, fiat bazlı rezerv planlarına alternatif arayan şirketler arasında büyüyen bir trendi vurguluyor.

Bu hamle, Metaplanet'in ikinci en büyük Bitcoin alımını takip ediyor. Şirket, 100 milyon doların üzerinde değerde 1.004 Bitcoin toplamış ve Bitcoin varlıklarını 800 milyon doların üzerinde değerde 7.800 BTC'ye çıkarmış durumda.

10x Research raporuna göre Metaplanet'in hisse senetleri sanki Bitcoin'i gerçek fiyatının beş katı değerindeymiş gibi işlem görüyor. Araştırma şirketi, yatırımcıların Bitcoin maruziyetleri için çarpıcı şekilde fazla ödeme yaptıklarını belirtiyor.

Sermaye uzmanı Jim Chanos, Bitcoin hazine şirketlerinin hisse fiyatlarının yükselişiyle birlikte kurumsal araçlar üzerinden Bitcoin maruziyeti elde etmeyi sorguluyor. Chanos, Bitcoin almak için hisse satışı yaparak dolaylı Bitcoin yatırımının doğrudan alıma kıyasla daha az kârlı olduğunu savunuyor.