Metaplanet'in yükselişi kripto para tarihine geçti

Küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın kritik kararı, Bitcoin'in geleneksel finansal piyasalara entegrasyonunda dönüm noktası oluşturuyor. Metaplanet'in prestijli endekslere yükselişi, dünya çapındaki pasif yatırım fonlarının Bitcoin'e dolaylı erişim sağlamasını mümkün kılacak.

Bir Bitcoin Şirketi İlk Kez Dünya Endekslerine Girdi

FTSE Russell'ın Eylül 2025 Yarı Yıllık İncelemesi sonrasında gerçekleşen bu yükseliş, Metaplanet'i FTSE Japonya Endeksi ve ardından otomatik olarak FTSE Dünya Endeksine dahil etti. Bu gelişme, milyarlarca dolarlık pasif sermayenin Bitcoin piyasasına akışını tetikleyecek.

Şirketin finansal performansı dikkat çekici boyutlarda. Metaplanet, Toyota, Sony ve Nintendo gibi Japon devlerini barındıran TOPIX Core 30 endeksini büyük farkla geride bıraktı. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 187 kazanç elde ederken, TOPIX 30'un performansı yüzde 7,2'de kaldı.

Bitcoin hazine stratejisiyle kendini yeniden konumlandıran Metaplanet, şu anda kurumsal hazinesinde 18.888 BTC bulunduruyor. Bu miktar şirketi, küresel çapta yedinci en büyük halka açık Bitcoin sahibi konumuna getiriyor. Şirket aynı zamanda Coinbase, Tesla ve Hut 8 madencilik firmasından daha fazla Bitcoin'e sahip.

Şirket CEO'su Simon Gerovich, temmuz ayında Bitcoin rezervlerinin bir kısmını ek gelir getiren işletmeler satın almak için kullanacaklarını açıkladı. Yöneticiler, 2027 yılına kadar Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yüzde 1'i olan 210.000 BTC biriktirme hedefi koydu.