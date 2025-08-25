Metaplanet'in yükselişi kripto para tarihine geçti

Metaplanet'in yükselişi kripto para tarihine geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, FTSE Russell'ın Eylül 2025 incelemesinde küçük sermayeli hisselerden orta sermayeli hisselere yükselerek FTSE Japonya ve Dünya endekslerine dahil edildi. Bu gelişme, trilyon dolarlık pasif yatırım fonlarından Bitcoin piyasasına sermaye akışını sağlayacak. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 187 değer kazandı.

Küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın kritik kararı, Bitcoin'in geleneksel finansal piyasalara entegrasyonunda dönüm noktası oluşturuyor. Metaplanet'in prestijli endekslere yükselişi, dünya çapındaki pasif yatırım fonlarının Bitcoin'e dolaylı erişim sağlamasını mümkün kılacak.

Bir Bitcoin Şirketi İlk Kez Dünya Endekslerine Girdi

FTSE Russell'ın Eylül 2025 Yarı Yıllık İncelemesi sonrasında gerçekleşen bu yükseliş, Metaplanet'i FTSE Japonya Endeksi ve ardından otomatik olarak FTSE Dünya Endeksine dahil etti. Bu gelişme, milyarlarca dolarlık pasif sermayenin Bitcoin piyasasına akışını tetikleyecek.

Şirketin finansal performansı dikkat çekici boyutlarda. Metaplanet, Toyota, Sony ve Nintendo gibi Japon devlerini barındıran TOPIX Core 30 endeksini büyük farkla geride bıraktı. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 187 kazanç elde ederken, TOPIX 30'un performansı yüzde 7,2'de kaldı.

Bitcoin hazine stratejisiyle kendini yeniden konumlandıran Metaplanet, şu anda kurumsal hazinesinde 18.888 BTC bulunduruyor. Bu miktar şirketi, küresel çapta yedinci en büyük halka açık Bitcoin sahibi konumuna getiriyor. Şirket aynı zamanda Coinbase, Tesla ve Hut 8 madencilik firmasından daha fazla Bitcoin'e sahip.

Şirket CEO'su Simon Gerovich, temmuz ayında Bitcoin rezervlerinin bir kısmını ek gelir getiren işletmeler satın almak için kullanacaklarını açıkladı. Yöneticiler, 2027 yılına kadar Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yüzde 1'i olan 210.000 BTC biriktirme hedefi koydu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı babasına verdiği sözü tuttu! İşte kazandığı okul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title