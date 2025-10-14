Metaplanet'in piyasa değeri Bitcoin varlıklarının altına düştü

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, son haftalarda hisse fiyatındaki sert düşüşle gündeme geldi. Şirketin piyasa değeri, ilk kez sahip olduğu Bitcoin varlıklarının toplam değerinin altına indi. Bu gelişme, yatırımcıların şirketin borç yapısı ve stratejisine dair endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Metaplanet'in mNAV Oranı Kritik Seviyenin Altına İndi

Metaplanet'in piyasa değeri ile Bitcoin varlıkları arasındaki oranı gösteren market to Bitcoin NAV (mNAV) göstergesi, salı günü 0,99 seviyesine düşerek ilk kez 1'in altına indi. Bu oran, şirketin piyasa değerinin Bitcoin rezervlerinden düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Haziran ortasından bu yana yedi puan gerileyen mNAV oranı, hisse fiyatlarındaki sert düşüşün etkisini yansıtıyor. Metaplanet hisseleri, haziran zirvesinden bu yana yüzde 75 değer kaybederek 1.895 Japon yeninden 3,20 dolara kadar geriledi.

Şirketin son Bitcoin alımı 30 Eylül'de gerçekleşmişti. O tarihten bu yana alımların durması, yatırımcıların güvenini zayıflattı. Metaplanet'in bilançosunda şu anda 30.823 adet Bitcoin bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri 3,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bitcoin hazine şirketleri için önemli bir değer olan mNAV göstergesi, bir şirketin piyasa değerinin elindeki Bitcoin varlıklarına göre nasıl fiyatlandığını anlamak için kullanılıyor. Oranın 1'in altına düşmesi, şirketin "iskontolu" işlem gördüğü anlamına geliyor. Bu durum, yatırımcıların borç seviyesi veya iş modeline dair risk algısına işaret edebiliyor.

Sektör uzmanları ise bu düşüşü farklı şekillerde yorumluyor. Bazı analistler, Metaplanet'in Bitcoin hazine modeli konusunda piyasanın yeterince bilgi sahibi olmadığını savunuyor. "Metaplanet'in Bitcoin varlıklarının altındaki değerden işlem görmesi başarısızlık değil, piyasanın bu modeli yanlış okuduğunu gösteriyor." diyen uzmanlar, ilerleyen dönemde bu iskontoların primi dönüştüğünü belirtiyor.

Diğer taraftan bazı piyasa gözlemcileri, Metaplanet hisselerindeki düşüşü kripto hazine şirketleri üzerindeki genel soğuma eğilimiyle açıklıyor. Analistlere göre Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar bu tür şirketlerin hisselerinde oynaklığı artırıyor ve yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.

Metaplanet, 2024 Temmuz'unda yaptığı ilk Bitcoin alımıyla küresel çapta ilgi toplamıştı. O dönemde şirketin mNAV oranı 22,59'a kadar yükselmiş, hisseler de hızla değer kazanmıştı. Bugünkü gerileme ise yatırımcıların beklentilerinde önemli bir değişimi işaret ediyor.

Benzer şekilde, dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi olan Strategy de son aylarda hisse fiyatlarında gerileme yaşadı. Strategy'nin Class A hisseleri temmuzdan bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Uzmanlara göre Bitcoin hazinesi modeline sahip şirketler için kısa vadeli dalgalanmalar geçici olsa da uzun vadede piyasanın bu yeni varlık yönetim anlayışını benimsemesi bekleniyor.