Metaplanet hissesi düşüşe geçerken analistlerin kararı şaşırtıyor

Japon Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, hisse senedindeki son düşüşlere rağmen analistlerden olumlu değerlendirme almaya devam ediyor. Yatırım araştırma firması Benchmark, şirketin mevcut 542 yen seviyesindeki hissesi için 2026 sonuna kadar 2.400 yen hedef fiyat belirledi.

Benchmark 'Al' Notunu Korudu

Piyasa kaynakları, Metaplanet hissesinin son bir ayda yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesine rağmen şirketin Bitcoin alımlarına devam ettiğini bildirdi. Analistler, kripto para hazine şirketlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğiyle ilgili endişelerin erken olduğunu savunuyor.

Yatırım araştırma uzmanları, Metaplanet'in geçen yıl Japonya'nın en iyi performans gösteren hisse senedi olduğunu ve yıl başından bu yana hâlâ yüzde 56 değer kazandığını vurguladı. Bu performansın, stratejisinin güvenilirliğini kaybeden bir şirketi değil, piyasa dalgalanmaları arasında yeniden güç toplayan bir yapıyı yansıttığı belirtildi.

Metaplanet, Pazartesi günü 5.419 Bitcoin'i yaklaşık 632,5 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Bitcoin başına ortalama 116.700 dolar ödenen bu işlem, şirketin bugüne kadarki en büyük alımı oldu. Bu alımla birlikte toplam Bitcoin varlıkları 25.555'e yükseldi ve şirket küresel ölçekte beşinci büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna geldi.

Şirket ayrıca Miami merkezli Metaplanet Income Corp. adlı yeni bir Amerika Birleşik Devletleri yan kuruluşu kurduğunu duyurdu. 15 milyon dolar başlangıç sermayesiyle kurulan birim, türev ürünler dahil Bitcoin'le ilgili finansal ürünlere odaklanacak. Bu yeni birim, yönetişim ve şeffaflığı artırmak amacıyla ana Bitcoin varlıklarından ayrı olarak faaliyet gösterecek.

Analistler, Bitcoin'in kıt bulunan, programlanabilir rezerv varlık rolünün ve enflasyona karşı korunma aracı olarak işlevinin devam ettiğini belirtiyor. Kurumsal Bitcoin benimsemesinin derinleşmeye ve genişlemeye devam ettiği, bu durumun Bitcoin hazine stratejisinin temel gerekçesini koruduğu ifade ediliyor.

Metaplanet'in farklılaştırıcı özelliği olarak Bitcoin varlıklarını türev stratejilerinden tekrarlayan gelir elde etmek için kullanma yeteneği gösteriliyor. Uzmanlar, Bitcoin'in uzun vadeli benimseme eğrisinin yükselmeye devam ettiği ve sermaye piyasalarının Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullanılan yenilikçi finansman yapılarına açık kaldığı sürece, Bitcoin hazine konseptinin gelişme potansiyelinin bulunduğunu değerlendiriyor.