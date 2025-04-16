Metaplanet düşük Bitcoin fiyatından faydalanmak istiyor

Kripto para yatırımlarında agresif bir strateji izleyen Metaplanet, finansman yöntemlerinde yaptığı yenilikle dikkat çekiyor. Önceki yen bazlı tahvil tekliflerinden farklı olarak doğrudan ABD doları cinsinden sermaye artıran şirket, Bitcoin alımları için yen'i dolara çevirirken oluşan komisyon maliyetlerini ortadan kaldırarak yatırım verimliliğini artırıyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, bu stratejik hamlenin uluslararası piyasalarda daha ucuz Bitcoin'e doğrudan erişim sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

Japon Devi Bitcoin Birikimini Hızlandırmak İstiyor

Japonya borsasında listelenen Metaplanet, sıfır kuponlu dolar tahvilleri aracılığıyla topladığı 10 milyon dolar ile Bitcoin rezervlerini büyütmeye devam ediyor. Şirket, bu finansman modeliyle döviz çevrim ücretlerini elimine ediyor. Böylece uluslararası piyasalarda Bitcoin satın alırken maliyet avantajı sağlıyor.

Bu tahvil ihracı, 14 Ekim'de vadesi dolacak bir yapıya sahip ve önceki tekliflere göre daha yüksek finansal verimlilik sunuyor. Dolar bazlı yaklaşım, şirketin yatırımını daha ileriye taşımasına ve Bitcoin başına ortalama maliyeti düşürmesine olanak sağlıyor.

Metaplanet'in Bitcoin rezervi son dönemde hızlı bir artış gösterdi. Şirket, son haftalarda 319 BTC satın alarak toplam varlığını 4.525 BTC'ye yükseltti. Bu alımlar, Bitcoin'in 83.000 dolar civarında işlem gördüğü, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 25 altındaki fiyat seviyelerinde gerçekleştirildi.

Metaplanet, Bitcoin performansından etkileyici sonuçlar elde etti. Ocak-Mart 2025 döneminde yüzde 95,6'lık bir Bitcoin getirisi raporlayan şirket, 1-14 Nisan arasında da yüzde 6,5 getiri elde etti.

Şirket, 2025 sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 yılına kadar 21.000 BTC hedefliyor. Bu vizyonu pekiştirmek için logosunu da güncelleyen Metaplanet, kripto para varlıklarını "blok blok" oluşturma hedefini yansıtıyor.

BitcoinTreasuries verilerine göre Metaplanet, halka açık Bitcoin tutan şirketler arasında küresel olarak 10. sırada konumlanıyor. Şirketin hisse performansı da Mart ayında gerçekleştirilen 44 milyon dolarlık alımın ardından yüzde 19 değer kazandı.