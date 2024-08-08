Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor
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Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet Inc., Bitcoin piyasasına olan inancını pekiştirerek 6,8 milyon dolarlık bir kredi ile yatırımlarını artırma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin dijital varlık piyasalarında uzun vadeli pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kripto para birimlerinin gelecekteki potansiyelinden faydalanmayı hedefleyen firma, bu adımla sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki olumlu beklentiler doğrultusunda Bitcoin alımlarını artırmaya devam ediyor. Bu amaçla şirket, 1 milyar yen (yaklaşık 6,8 milyon dolar) tutarında düşük faizli kredi kullanımını onayladı. Metaplanet'in bu hamlesi, Japon ekonomisindeki zorluklara karşı yenilikçi bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki olumlu hava nedeniyle Bitcoin alımlarını genişletme kararı aldı. Şirket yönetimi, bu amaçla 1 milyar yen (yaklaşık 6,8 milyon dolar) tutarında düşük faizli kredi kullanımını onayladı.

Metaplanet'ten yapılan açıklamaya göre yıllık yüzde 0,1 gibi cazip bir oranla sağlanan kredinin büyük bölümü, doğrudan Bitcoin satın alımında değerlendirilecek. Şirket stratejisi doğrultusunda, alınan Bitcoin'lerin uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması planlanıyor. Bununla birlikte şirket, Bitcoin işlemlerinden elde edilecek sonuçların, güncel piyasa değerleri üzerinden şirket bilançosuna yansıtılacağı belirtildi.

Bu hamle, Metaplanet'in kısa süre önce duyurduğu 10 milyar yenlik bedelsiz hisse senedi dağıtım planının ardından geldi. Şirket, söz konusu fonların önemli bir kısmını Bitcoin alımları için kullanmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Metaplanet, Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Bu kararın arkasında Japonya'nın yüksek kamu borcu ve uzun süredir devam eden düşük reel faiz oranları gibi ekonomik zorluklar olduğunu vurgulamıştı.

Japon borsasında yaşanan dalgalanmalar da dikkat çekiyor. Nikkei 225 endeksinin Pazartesi günü yüzde 12,4'lük sert düşüşle 1987'den bu yana en kötü performansını sergilemesinin ardından Metaplanet hisseleri yeni Bitcoin alım haberi sonrasında gün içinde yüzde 20,2 oranında değer kazandı. Buna karşın, Nikkei endeksi bugün yüzde 0,74'lük hafif bir düşüşle kapanış yaptı.

Metaplanet yetkilileri, Bitcoin yatırımlarının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ve bu hamlelerin karlılığı artırarak kurumsal değere olumlu katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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