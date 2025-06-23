Metaplanet Bitcoin rezervlerine 1.111 BTC daha ekledi

Kurumsal Bitcoin benimsenmesinin en çarpıcı örneklerinden biri olan Metaplanet, agresif Bitcoin birikimi stratejisiyle sektörde dikkat çekiyor. Şirketin CEO'su Simon Gerovich, toplam 11.111 BTC'lik varlığın ortalama 95.869 dolar maliyetle satın alındığını ve mevcut piyasa değeriyle 1,12 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Metaplanet'in Bitcoin Hazinesi 1,12 Milyar Dolara Ulaştı

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in en son gerçekleştirdiği 1.111 Bitcoin alımı, şirketin sadece bir hafta önce ulaştığı 10 bin Bitcoin kilometre taşının ardından geldi. Bu hızlı büyüme, şirketi kurumsal Bitcoin sahipleri listesinde Bitcoin madencisi Hut 8'in 10.273 BTC'lik portföyünün üzerine çıkardı.

Şirket bu yıl başında belirlediği hedeflerini dramatik şekilde revize ederek 2025 sonuna kadar 30 bin Bitcoin, 2026'da 100 bin Bitcoin ve 2027'de 210 bin Bitcoin biriktirme planını açıklamıştı. Bu agresif yaklaşım, özellikle Asya merkezli şirketler arasında Bitcoin benimsenmesinde öncü rol oynamasını sağlıyor.

Metaplanet'in Tokyo borsasında işlem gören hisse senedi, yerel saatle pazartesi sabahı yüzde 3,54 düşüş göstererek 1.718 yen seviyesinde işlem görse de yılbaşından bu yana yüzde 393'lük fiyat yükselişiyle Tokyo borsasının en başarılı başarılarından birini sergilemeye devam ediyor.