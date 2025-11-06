Haberler

Metaplanet, Bitcoin alımı için 100 milyon dolar kredi aldı

Güncelleme:
Japonya merkezli Metaplanet Inc., elindeki mevcut Bitcoin (BTC) varlıklarını teminat göstererek 100 milyon dolarlık kredi aldı. Şirket, bu fonu piyasa geri çekilmesinden yararlanmak ve daha fazla Bitcoin satın almak için kullanacağını açıkladı.

Tokyo merkezli kripto şirketi Metaplanet, Bitcoin varlıklarını teminat göstererek 100 milyon dolarlık kredi kullandı. Şirket, piyasadaki düşüşü fırsat bilerek mevcut 30.823 Bitcoin rezervini artırmayı hedefliyor.

Kredi Detayları ve Kullanım Alanları

Metaplanet, gerçekleştirdiği borçlanmada mevcut Bitcoin rezervinin küçük bir bölümünü teminat olarak kullandı. Şirket yetkilileri, yaklaşık 3,2 milyar dolar değerindeki rezervin yalnızca bir kısmını teminata verdiğini ve muhafazakâr bir finansal yönetim politikası izlediğini bildirdi. Kredi, ABD dolar göstergelerine bağlı değişken faiz oranı taşıyor ve her zaman geri ödenebiliyor.

Elde edilen kaynaklar, ek Bitcoin alımları ve şirketin Bitcoin rezervlerini teminat olarak kullanarak opsiyon primi kazanan "Bitcoin Gelir Üretimi" programına aktarılacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak fonların bir kısmı hisse geri alımlarında kullanılabilecek.

Metaplanet'in Bitcoin rezervlerinin ortalama maliyeti 108.036 dolar. Bitcoin'in yaklaşık 103.000 dolar seviyesinde işlem görmesiyle şirketin varlıkları yüzde 4,4 değer kaybetti. Şirket, Strategy, MARA Holdings ve XXI'in ardından dördüncü en büyük halka açık Bitcoin hazinesine sahip.

Şirket, yakın zamanda piyasa değeri-net varlık oranını iyileştirmek amacıyla 500 milyon dolarlık hisse geri alım programı için kredi limiti açtırmıştı. Bu oran, Ekim ortasında 1'in altına düşmüş ancak bu hafta 1,03 seviyesine yükselmiş durumda.

Metaplanet hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 30 yükselmiş olsa da Mayıs ayında 15,30 doların üzerinde gördüğü zirveden bugün 2,79 dolara kadar yüzde 81 geriledi. Şirket, Bitcoin arzının yüzde 1'ine denk gelen 210.000 Bitcoin'e 2027 yılına kadar sahip olmayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yorumlar (1)

IsmAil:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
