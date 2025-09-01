Metaplanet agresif Bitcoin stratejisiyle kurumsal ligde altıncı sıraya yerleşti

Kurumsal Bitcoin adaptasyonu küresel ölçekte, Japonya merkezli Metaplanet dikkat çekici bir performans sergiledi. Şirketin 16,48 milyar Japon yeni karşılığındaki son alımı, kripto para dünyasında kurumsal oyuncuların artan ilgisini gösteriyor.

Metaplanet Üç Ayda Bitcoin Portföyünü İkiye Katladı

Metaplanet'in son açıklamasına göre şirket, Bitcoin satın alımını kripto para birimi başına ortalama 111.068 dolar fiyattan gerçekleştirdi. Bu rakam, mevcut piyasa koşullarında oldukça rekabetçi bir alım seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Metaplanet bu hamleyle Riot Platforms'u geçerek dünyada altıncı en büyük halka açık Bitcoin hazine şirketi konumuna yükseldi. Bu başarı, şirketin agresif büyüme stratejisinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Metaplanet'in Bitcoin varlıklarının 20 bin BTC'ye ulaşması, şirketin üç ay önce 10 bin BTC biriktirdiğini duyurmasından sadece kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, şirketin yıl başında belirlediği 10 bin BTC hedefini 30 bin BTC'ye çıkarmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu ortaya koyuyor.

Geçen hafta yapılan açıklamaya göre Metaplanet uluslararası hisse arzı yoluyla 130 milyar yen (yaklaşık 880 milyon dolar) toplamayı planlıyor. Bu kaynağın büyük kısmının önümüzdeki iki ay içinde Bitcoin satın almak için kullanılacağı belirtiliyor.

CEO Simon Gerovich'in açıklamalarına göre, şirket gelecekte nakit yaratan işletmeler satın almak için Bitcoin varlıklarını teminat göstererek borç alma seçeneğini değerlendiriyor.