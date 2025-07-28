Metaplanet agresif Bitcoin stratejisiyle dünya devleri arasına girdi

Metaplanet agresif Bitcoin stratejisiyle dünya devleri arasına girdi
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Japon Metaplanet, 92,5 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla portföyünü 17.132 BTC'ye çıkardı ve küresel kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yedinci sıraya yükseldi. Şirketin 2 milyar dolarlık Bitcoin portföyü, hisse değerini yılbaşından bu yana yüzde 258 artırdı. Tokyo merkezli firma, 2027'ye kadar Bitcoin arzının yüzde birini hedefliyor.

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, pazartesi günü açıkladığı son Bitcoin alımıyla kripto para dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Şirketin 780 Bitcoin'lik yeni yatırımı, Bitcoin başına ortalama 118.622 dolar maliyetle gerçekleşti ve toplam rezervlerini 17.132 BTC'ye çıkardı.

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Metaplanet'in bu stratejik hamlesi, şirketin Bitcoin'e olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. CEO Simon Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada şirketin tüm Bitcoin'ini ortalama 101.030 dolar fiyatla satın aldığını belirtti.

Bitcointreasuries verilerine göre, Metaplanet'in 17.132 BTC'lik varlığı şirketi küresel kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yedinci sıraya taşıdı. Bu başarı, Nisan 2024'te Bitcoin birikim stratejisini benimseyen şirketin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Şirketin en dikkat çekici hedefi, 2027 sonuna kadar 210.000 BTC'nin üzerinde Bitcoin biriktirmek ve böylece Bitcoin arzının yüzde 1'ini güvence altına almak. Bu hedef, kripto para dünyasında benzersiz bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet'in Bitcoin odaklı stratejisi finansal sonuçlara da yansıdı. İkinci çeyrek raporuna göre şirket, yaklaşık 1,1 milyar yen gelir elde etti ve bu rakam yıllık bazda yüzde 42,4 artış anlamına geliyor.

Bu arada Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,79 artışla 119.030 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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