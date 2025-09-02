Metaplanet 210 bin Bitcoin hedefiyle dev yatırıma başlıyor

Kurumsal Bitcoin biriktirme alanında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Metaplanet'in pazartesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında, yatırımcılar şirketin iddialı Bitcoin stratejisini destekledi. Bu karar, firmanın yetkili hisse sayısını 2,7 milyara çıkararak büyük bir fon toplama gücü sağladı.

Japon Bitcoin Devi 3,7 Milyar Dolarlık Fonla Büyümeye Odaklandı

Şirketin yönetim kurulu, çarşamba günü uluslararası arz yoluyla yeni hisse ihraç etme kararı aldı. Bu hamle, muhtemelen en büyük iç yönetişim engeli olan hissedar onay sürecinin yolunu açtı.

A sınıfı hisseler gelir odaklı yatırımcılara sabit temettü sunarak daha istikrarlı getiriler sağlayacak. B sınıfı hisseler ise daha riskli olmasına rağmen adi hisse senedine dönüştürme seçeneği ile birlikte gelecek.

Bu yenilikçi yaklaşım, şirketin Bitcoin biriktirme stratejisi başarılı olursa potansiyel yukarı yönlü kazanç sağlıyor. Metaplanet yeni hisse sınıflarını bir "savunma mekanizması" olarak çerçeveleyerek, adi hissedarları aşırı seyreltmeden koruyor.

1 Ağustos'ta açıklanan plan kapsamında şirket, 2027 sonuna kadar 210 bin Bitcoin edinme amacıyla 3,7 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Salı itibarıyla Metaplanet dünyanın altıncı en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundaydı. Pazartesi günü yaklaşık 112 milyon dolara 1.009 Bitcoin (BTC) satın alan şirketin toplam rezervi 20 bin Bitcoin'e ulaştı.