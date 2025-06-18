Merkez bankaları altın alırken yatırımcılar Bitcoin tercih ediyor

Merkez bankaları altın alırken yatırımcılar Bitcoin tercih ediyor
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Bitwise CIO Matt Hougan, 1971'de başlayan ve paraların altın karşılığı olmadan basıldığı fiat para sisteminin artık sorgulandığını ve insanların bu durumun farkına vardığını açıkladı. Merkez bankaları rekor düzeyde altın alırken bireyler Bitcoin'e yöneliyor. BTC ETF'leri 45 milyar dolar çekerek altın ETF'lerini geçti. Hougan, geleneksel portföy stratejilerinin artık riskli olduğunu belirtiyor.

Küresel finans sistemi tarihi bir dönüşüm yaşıyor. Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, David Foster Wallace'ın balık metaforunu kullanarak durumu açıkladı. 1971'de altın standardının terk edilmesiyle başlayan fiat para çağının sorgulanmaya başlandığını belirten Hougan, günümüzde 75 yaşın altındaki tüm finans profesyonellerinin sadece fiat para sistemini bildiğini vurguluyor.

Bitcoin ETF'leri Altın ETF'lerini Geride Bıraktı

Bitwise CIO'su, insanların para basımının havadan yapılmasının çılgın bir fikir olabileceğini fark etmeye başladığını söyledi. Hougan, "Belki sağlam para sınırlar gerektirir. İnsanlar etraflarına bakmaya ve sormaya başlıyor: Fiat da nedir böyle?" açıklamasında bulundu.

Financial Times raporuna atıfta bulunan Hougan, merkez bankalarının 2008 finansal krizinden sonra altın alımlarını artırmaya başladığını belirtti. Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra ise bu alımlar agresif şekilde hızlandı.

ABD borcunun 37 trilyon dolara yaklaşmasıyla, altın geçen yıl ikinci en büyük rezerv varlığı olarak euro'yu geçti. Merkez bankaları hükümet manipülasyonuna dirençli, kıt, küresel ve kendi saklama hizmeti olan bir değer koruma aracı arıyor.

Hükümetler gibi bireysel yatırımcılar da kontrolsüz para basmanın risklerine uyanıyor. Ancak bireyler çoğunlukla genellikle altına dijital bir alternatif olarak görülen Bitcoin'e yöneliyor. Bitcoin ETF'leri Ocak 2024'ten bu yana 45 milyar dolar giriş çekerek altın ETF'lerinin çektiği 34 milyar doları geçti.

Kamu ve kurumsal Bitcoin benimsenişi arasındaki mevcut fark büyük ölçüde ölçekten kaynaklanıyor. 2 trilyon dolarlık Bitcoin piyasası merkez bankalarının verimli şekilde girip çıkması için hala çok küçük ve likit değil.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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Yorumlar (1)

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