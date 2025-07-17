Memecoin piyasası temmuzda yüzde 29 büyüdü

Memecoin piyasası Temmuz ayında yüzde 29 büyüme kaydederek 72 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişte Bonk'un yüzde 72'lik artışı ve LetsBonk lansmanının etkisi belirleyici oldu.

Memecoin Çılgınlığı Yeniden Zirvede

Memecoin piyasasında işlem hacmi temmuz ayında önceki aya kıyasla ciddi bir artış gösterdi. Piyasa kaynaklarının verilerine göre sektörün günlük işlem hacmi temmuz ayında 18 milyar dolara ulaşarak son 30 günün en yüksek seviyesini gördü. Sektör, haziran sonundaki 55 milyar dolarlık toplam piyasa değerini kısa sürede yüzde 29 artırarak 72 milyar dolara çıkardı.

En çok değer kazanan tokenlar arasında Dogecoin, Shiba Inu ve Pepe gibi popüler isimler yer alırken, haftanın en büyük yükselişini yüzde 72 ile Bonk gerçekleştirdi. Ayrıca Floki yüzde 45, Pudgy Penguins (PENGU) ise yüzde 58 oranında değer kazandı.

Bonk'un bu hızlı yükselişi büyük ölçüde Solana ağı üzerinde faaliyet gösteren LetsBonk platformunun elde ettiği başarıya bağlanıyor. LetsBonk, son 7 günlük süreçte 8,25 milyon dolarlık protokol geliri elde ederek rakibi Pump.fun platformunun 4,91 milyon dolarlık gelirini neredeyse ikiye katladı.

Öte yandan Pump.fun, uzun vadeli performansta liderliğini sürdürüyor. Son 30 günde yaklaşık 29 milyon dolarlık protokol geliri elde eden platform, likiditede de üstünlüğünü koruyor. Pump.fun'ın toplam likiditesi 510 milyon dolarken, LetsBonk'un likiditesi ise 53 milyon dolar seviyesinde kaldı. Ayrıca günlük aktif yatırımcı sayısında da Pump.fun, LetsBonk'u geride bırakıyor.

Ethereum'un son haftalarda yaşadığı yükseliş de memecoin sektörüne olumlu yansıdı. Ethereum'un fiyatı son bir haftada yüzde 22'nin üzerinde artarak 3.400 doları aşarken, bu yükselişin memecoin piyasasındaki hareketliliği de desteklediği belirtiliyor.