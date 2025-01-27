Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor

Solana, meme kripto para birimi çılgınlığının azalmasıyla zirveden yüzde 23 düşüşle 226 dolara geriledi. 20 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın altına düşen SOL, satış baskısı altında yeni düşük seviyeleri test etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan fiyat tahminleri, kripto para biriminin 210 doların altına düşebileceğini öngörüyor.

SOL Fiyatında Düşüş Sinyalleri Belirginleşiyor

Kripto para piyasasının dikkat çeken altcoinlerinden Solana, 19 Ocak tarihinde kaydettiği 295,83 dolarlık rekor seviyesinden sonra düşüş trendine girdi. Kripto para birimi, haberin yazımı esnasında 226 dolar seviyesinde işlem görürken, zirve noktasına kıyasla yüzde 23'lük değer kaybı yaşadı.

Solana ekosisteminde yaşanan memecoin hareketliliğinin durulması, SOL'un piyasa değerini olumsuz etkiledi. Trump'ın yemin töreni ve Melania meme coin'in lansmanıyla eş zamanlı olarak 19 Ocak'ta, Solana üzerinde oluşturulan Trump temalı memecoin'e yönelik talebin azalması, ağdaki işlem hacmini düşürdü ve SOL fiyatında gerilemeye neden oldu.

Teknik göstergeler de SOL için düşüş sinyalleri veriyor. Kripto para birimi, yüzde 9 değer kaybederek 226 dolar seviyesine geriledi ve 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama çizgisinin altına indi. Kısa vadeli eğilimlerde son fiyatlara öncelik veren EMA değerinin kırılması, düşüş eğiliminin güçlendiğini ve yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor.

MACD indikatörü de benzer bir tabloyu işaret ediyor. Mavi renkli MACD çizgisinin, turuncu sinyal çizgisinin altına inmesi, satış baskısının arttığına ve fiyatta düşüş olasılığının yükseldiğine işaret ediyor.

Fibonacci Düzeltme seviyelerine göre SOL'un 210 doların altına gerileyebileceği ve 202,73 dolar seviyesini test edebileceği öngörülüyor. Analistlere göre varlığa yönelik talebin canlanması durumunda, mevcut düşüş senaryosu geçerliliğini yitirebilir ve fiyat yeniden yükseliş eğilimine girebilir.