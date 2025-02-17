MELANIA token kilit açılımı ne zaman, ayın kaçında?

MELANIA token kilit açılımı ne zaman?

MELANIA tokenlarının toplam arzının yüzde üçü, 20 Şubat'tan sonra açılmaya başlanacak. 39 milyon dolar değerindeki bu tokenlar, MELANIA ekibine lansman başlangıcında tahsis edilmişti.

Resmi sitedeki token dağıtım kurallarına göre, Melania Trump tokenının arkasındaki ekibe ayrılan tokenların yüzde 10'u, lansmandan 30 gün sonra açılmaya başlayacak. Bu yüzde 10'luk kısım, yaklaşık 30 milyon MELANIA tokenına eşdeğer ve toplam meme coin arzının yüzde üçünü oluşturuyor.

MELANIA ne zaman piyasaya sürüldü?

MELANIA tokenı, Başkan Donald Trump'ın yemin töreninden saatler önce, 20 Ocak'ta resmi olarak piyasaya sürüldü. Trump'ın meme coin'i ise aynı hafta sonunda, yemin töreninden hemen önce piyasaya çıkmıştı.

Token dağıtım tablosuna göre:

Yüzde 20'si halka açık dağıtım için ayrıldı,

Yüzde 20'si topluluğa gitti,

Yüzde 30'u hazineye ayrıldı,

Yüzde 30'u ise ekip vesting süreci için tahsis edildi.

Ekip için ayrılan tokenların vesting süreci, lansmandan bir ay sonra başlıyor. Bunu, ekip tokenlarının kalan yüzde 90'ının aylık yüzde 2,25 oranında açılacağı başka bir kilit açma dönemi takip edecek.

İkinci kilit açma dönemi, lansmandan sonraki ikinci ayda başlayacak ve 13. aya kadar devam edecek. Bu sürecin sonunda, tüm MELANIA tokenlarının kilidi açılmış olacak.

Token kilitlerinin açılması, genelde dolaşımdaki arzın artmasına neden olur. Bu durum, satış baskısının artmasına ve fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Eğer ekip, elindeki yüzde üçlük tokenları hemen satmaya karar verirse, bu durum MELANIA fiyatında aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

MELANIA token güncel fiyatı ne kadar?

Bu metnin yazıldığı sırada, MELANIA'nın değeri son 24 saat içinde yüzde 4,3 oranında düştü. Lansmandan bu yana genelde aşağı yönlü bir trend izleyen meme coin,

Geçen hafta yüzde 13,5,

Son iki hafta içinde ise yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Başlangıçta 13,05 dolar fiyatıyla piyasaya sürülen MELANIA'nın değeri, yüzde 90'dan fazla değer kaybederek şu anda 1,43 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MELANIA Ekibinin LIBRA ile Olası Bağlantısı

Bubblemaps'in analizine göre, MELANIA tokenının, Solana tabanlı Arjantin meme coin'i LIBRA'yı piyasaya süren ekip tarafından yaratıldığı iddia ediliyor. LIBRA, lansmandan sadece birkaç saat sonra çökmüştü.

Blockchain veri analiz hesabı Bubblemaps, MELANIA'nın yaratıcısıyla bağlantılı 0xcEA cüzdanının, LIBRA'nın yaratıcısına fon sağladığını gösteren zincir üstü izler buldu.

LIBRA meme coin'i, 15 Şubat'ta piyasaya çıktıktan sadece birkaç saat sonra çöktü, 4,4 milyar dolar piyasa değeri kaybetti ve meme coin piyasasında büyük bir düşüşe yol açtı.

Bu token, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından, ülke ekonomisini desteklemek ve küçük projelere finansman sağlamak amacıyla tanıtılmıştı. Ancak, zincir üstü analizler, LIBRA arzının yüzde 82'sinin tek bir kümede tutulduğunu ve ilk üç saat içinde 87,4 milyon doların içeriden kişilerce stratejik likidite manipülasyonu yoluyla çekildiğini gösterdi. Bu durum, LIBRA'nın hızla çökmesine neden oldu.