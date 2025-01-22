Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Melania Coin Fiyat Tahmini: Yükseliş Sürecek mi?

Melania Coin Fiyat Tahmini: Yükseliş Sürecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde siyasi figürlerle ilişkilendirilen meme token'lara olan ilgi, Melania token'ı da etkisi altına aldı. Ancak MELANIA token'ındaki hızlı fiyat artışı, aynı derecede sert bir düşüşle takip edildi.

22 Ocak 2025'te piyasaya sürülen MELANIA token, 13,05 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 70'lik bir düşüş yaşadı. Yazının hazırlandığı sırada token, 3,99 dolardan işlem görüyor.

Peki, Melania coin için yükseliş sürecek mi? Tahminler neler?

Melania Coin Fiyat Tahmini

CoinCodex'in tahminine göre, MELANIA token'ın fiyatı 20 Şubat 2025'e kadar yüzde 226,81 artarak 14,77 dolara ulaşabilir.

21 Ocak 2025 itibarıyla MELANIA coin için piyasa beklentisi olumlu ve "Açgözlülük ve Korku Endeksi" yüzde 76 ile "aşırı açgözlülük" seviyesinde bulunuyor.

Farklı kaynaklardan derlenen fiyat tahminleri ile MELANIA token'ın geleceği hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunalım.

MELANIA Fiyat Tahmini 2025

DigitalCoinPrice'a göre, MELANIA token'ın fiyatı yıl sonunda 4,02 ile 9,88 dolar arasında dalgalanabilir.

CoinCodex ise 2025 yılı için token fiyatının 4,52 ile 21,26 dolar arasında değişebileceğini öngörüyor.

Telegaon, MELANIA'nın 2024'ün son aylarında 13,04 ile 44,24 dolar arasında bir değer aralığına sahip olabileceğini belirtiyor.

Her ne kadar MELANIA token, 13,05 dolara yükselerek zirveye ulaşsa da, sadece 24 saat içinde değerinin yüzde 66'sını kaybetti. Bu nedenle, herhangi bir kripto varlıktan gerçekçi olmayan beklentiler belirlemeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanız önemlidir. Kripto piyasalarının oldukça volatil olduğunu unutmayın.

Ayrıca, yazının yazıldığı tarihte MELANIA token henüz sadece bir günlüktü, bu da onu fiyat hareketleri, sahip sayısı ve diğer temel faktörler açısından daha riskli bir varlık haline getiriyor.

MELANIA Fiyat Tahmini 2030

CoinCodex, 2030 yılı için MELANIA fiyatının 11,47 ile 18,31 dolar arasında değişebileceğini tahmin ediyor.

DigitalCoinPrice ise MELANIA token'ın 2030 yılı sonunda 21,32 ile 24,29 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Telegaon, 2030 yılı itibarıyla MELANIA token'ın 276,49 ile 348,55 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olabileceğini belirtiyor.

Uyarı: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir. Melania token'ın 2030 yılına dek piyasada ne gibi konum alacağı hakkında kesin yargıya varılamaz. Kripto paraların volatiliteye sahip olduğu unutulmamalıdır.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

Okul basıp öğretmen döven şahıs hakkında karar verildi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.