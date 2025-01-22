Melania Coin Fiyat Tahmini: Yükseliş Sürecek mi?

22 Ocak 2025'te piyasaya sürülen MELANIA token, 13,05 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 70'lik bir düşüş yaşadı. Yazının hazırlandığı sırada token, 3,99 dolardan işlem görüyor.

Peki, Melania coin için yükseliş sürecek mi? Tahminler neler?

Melania Coin Fiyat Tahmini

CoinCodex'in tahminine göre, MELANIA token'ın fiyatı 20 Şubat 2025'e kadar yüzde 226,81 artarak 14,77 dolara ulaşabilir.

21 Ocak 2025 itibarıyla MELANIA coin için piyasa beklentisi olumlu ve "Açgözlülük ve Korku Endeksi" yüzde 76 ile "aşırı açgözlülük" seviyesinde bulunuyor.

Farklı kaynaklardan derlenen fiyat tahminleri ile MELANIA token'ın geleceği hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunalım.

MELANIA Fiyat Tahmini 2025

DigitalCoinPrice'a göre, MELANIA token'ın fiyatı yıl sonunda 4,02 ile 9,88 dolar arasında dalgalanabilir.

CoinCodex ise 2025 yılı için token fiyatının 4,52 ile 21,26 dolar arasında değişebileceğini öngörüyor.

Telegaon, MELANIA'nın 2024'ün son aylarında 13,04 ile 44,24 dolar arasında bir değer aralığına sahip olabileceğini belirtiyor.

Her ne kadar MELANIA token, 13,05 dolara yükselerek zirveye ulaşsa da, sadece 24 saat içinde değerinin yüzde 66'sını kaybetti. Bu nedenle, herhangi bir kripto varlıktan gerçekçi olmayan beklentiler belirlemeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanız önemlidir. Kripto piyasalarının oldukça volatil olduğunu unutmayın.

Ayrıca, yazının yazıldığı tarihte MELANIA token henüz sadece bir günlüktü, bu da onu fiyat hareketleri, sahip sayısı ve diğer temel faktörler açısından daha riskli bir varlık haline getiriyor.

MELANIA Fiyat Tahmini 2030

CoinCodex, 2030 yılı için MELANIA fiyatının 11,47 ile 18,31 dolar arasında değişebileceğini tahmin ediyor.

DigitalCoinPrice ise MELANIA token'ın 2030 yılı sonunda 21,32 ile 24,29 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Telegaon, 2030 yılı itibarıyla MELANIA token'ın 276,49 ile 348,55 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olabileceğini belirtiyor.

Uyarı: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir. Melania token'ın 2030 yılına dek piyasada ne gibi konum alacağı hakkında kesin yargıya varılamaz. Kripto paraların volatiliteye sahip olduğu unutulmamalıdır.