Mart 2025'in ilk haftasında kripto balinaları hangi coinleri satın aldı?

Aave (AAVE)

Bu hafta kripto balinaları, merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinden biri olan AAVE'ye büyük ilgi gösterdi. 10.000 ile 100.000 arasında AAVE token'ı tutan büyük yatırımcıların bakiyelerindeki artış da bunu doğruluyor.

Santiment'in verilerine göre, bu yatırımcı grubu son yedi günde toplam 50.000 AAVE satın alarak ellerindeki token miktarını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,98 milyon adede çıkardı.

Balinaların yoğun ilgisi, piyasadaki olumsuz havaya rağmen AAVE'nin yükselişine katkıda bulundu. Yazım sırasında 207,61 dolar seviyesinde işlem gören altcoin, son yedi günde yüzde 14 değer kazandı.

Ondo (ONDO)

Gerçek dünya varlıkları (RWA) odaklı ONDO token, bu hafta balinaların ilgisini çeken bir diğer altcoin oldu. IntoTheBlock verilerine göre, büyük yatırımcıların net girişlerinde yüzde 10.263 oranında devasa bir artış yaşandı.

Büyük yatırımcılar, bir varlığın dolaşımdaki arzının en az yüzde 0,1'ini elinde tutan yatırımcılardır. Net giriş (netflow) ise belirli bir zaman diliminde satın alınan ve satılan token miktarı arasındaki farkı gösterir.

Bu oranın yükselmesi, balinaların yoğun alım yaptığına işaret eder. Bu da piyasalarda yükseliş beklentisini artırabilir ve ONDO'yu takip eden bireysel yatırımcıların kaçırma korkusuyla (FOMO) alım yapmasına yol açarak talebi ve fiyatı yukarı çekebilir.

XRP

Geçtiğimiz hafta boyunca balinalar XRP varlıklarını da artırdı. Santiment verilerine göre, 100 milyon ile 1 milyar XRP tutan büyük yatırımcıların cüzdanlarındaki token miktarında ciddi bir artış görüldü.

Son yedi gün içinde bu yatırımcı grubu toplam 320 milyon XRP satın aldı. Güncel piyasa değeriyle bu alım 816 milyon dolara denk geliyor.

Şu an 2,54 dolar seviyesinde işlem gören XRP, eğer balina birikimi devam ederse 3 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doları tekrar test edebilir.