MARA Holdings ikinci çeyrekte gelirini yüzde 64 artırdı

MARA Holdings ikinci çeyrekte gelirini yüzde 64 artırdı
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Kripto madencilik şirketi MARA Holdings, 2025'in ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 64 artırarak 238 milyon dolara çıkardı; net kârı 808 milyon dolara ulaştı ve şirket Bitcoin rezervlerinde tarihi bir seviye açıkladı.

Kripto para madenciliğinin öncü isimlerinden MARA Holdings, 2025 yılının ikinci çeyreğinde hem gelirlerini hem de kârlılığını rekor seviyede artırdığını açıkladı. Şirket, analist beklentilerini aşarak 238 milyon dolara ulaşan gelir ve Bitcoin'in getirdiği değer artışları sayesinde 808 milyon dolarlık net kâr elde etti.

MARA Holdings'in Sektördeki Konumu Güçleniyor

Bitcoin madenciliğinin önemli aktörlerden biri olan MARA Holdings, 2025 yılının ikinci çeyreğinde rekor bir performans sergiledi. Şirketin açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde gelirler yüzde 64 artışla 238 milyon dolara yükseldi. Bu güçlü artışın temelinde, Bitcoin fiyatındaki tırmanış ve madencilik ekipman kapasitesinin artırılması yer aldı.

Analistlerin 223,7 milyon dolar olan beklentisi aşılarak net kar 808 milyon dolara ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki yaklaşık 200 milyon dolarlık zarar da tersine dönmüş oldu. Şirket, elde ettiği 1,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazançla dikkatleri üzerine topladı; bu kazanç, çeyrekte Bitcoin'in yüzde 31 değer kazanmasından kaynaklandı.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından MARA hisseleri, seans sonrası işlemlerde yüzde 7,5 artışla 17,82 doları gördü ancak kapanışı 16,61 dolardan yaptı. Nisan ortasındaki düşüşten sonra yüzde 58 değer kazanan MARA hisseleri, yılın geri kalanında yatay bir seyir izledi.

Şirketin Bitcoin rezervi, çeyrek sonunda 49.951 BTC'ye ulaştı ve böylece MARA Holdings, halka açık şirketler arasında MicroStrategy'den sonra en büyük ikinci Bitcoin hazinesine sahip oldu. Haziran sonunda 5,3 milyar dolar olan bu varlığın değeri, temmuz sonunda 5,87 milyar dolara yükseldi. MARA Holdings, yılsonuna kadar madencilik gücünü 75 exahash/saniyeye çıkarmayı hedefliyor.

MARA Holdings yeni dönemde enerji ve yapay zekâ alanında büyümesini hızlandırmak amacıyla, Google destekli TAE Power Solutions ve LG destekli PADO AI ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Şirketin üst yöneticisi Fred Thiel, "Dikey entegre madencilik operasyonlarımız, güçlü Bitcoin rezervimiz, uluslararası enerji ortaklıklarımız ve erken yapay zekâ yatırımlarımız şirketimizin değerine önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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