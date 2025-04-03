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MARA Holdings Bitcoin üretiminde rekor kırdı

MARA Holdings Bitcoin üretiminde rekor kırdı
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MARA Holdings, Mart ayında Bitcoin madenciliğinde önemli artış kaydetti. Şirket, Şubat ayına kıyasla yüzde 17 artışla 829 BTC üretti ve 242 blok kazandı. MARAPool sayesinde ağın ortalama şans faktörünü yüzde 10'un üzerinde aşan şirket, toplam Bitcoin varlığını 47.531 BTC'ye çıkardı.

MARA Holdings, Mart ayında Bitcoin madencilik faaliyetlerinde dikkat çekici bir artış yakaladı. Şirket, geçtiğimiz ay 829 BTC üretimi ve 242 blok kazanımı ile üçüncü en yüksek aylık performansına imza attı. Küresel madencilik zorluğunun artmasına rağmen elde edilen bu başarı, MARA'nın sektördeki rekabetçi konumunu pekiştirdi.

MARA Holdings Mart Ayında Bitcoin Üretiminde Beklentileri Aştı

MARA Holdings'in Bitcoin üretimi Mart ayında rekor seviyeye yaklaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitcoin madencilik operasyonları Şubat ayına kıyasla yüzde 17 artarak 829 BTC üretimine ulaştı ve toplamda 242 blok kazanıldı. Bu rakam, şirketin bugüne kadarki üçüncü en yüksek aylık blok sayısı olarak kayıtlara geçti.

Küresel madencilik zorluğundaki sürekli artışa rağmen elde edilen bu sonuçlar, MARA'nın sektördeki rekabetçi konumunu koruma yeteneğini gözler önüne seriyor. Şirket, Şubat ayında günlük ortalama 25,2 BTC kazanırken, Mart ayında bu rakam 26,8 Bitcoin'e yükseldi. Böylece MARA'nın mevcut madenci ödüllerindeki payı yüzde 5,8 seviyesine ulaştı.

MARA Holdings'in ödünç verilen ve teminatlandırılan varlıklar dâhil toplam Bitcoin varlığı, Mart ayı sonunda 47.531 BTC olarak gerçekleşti. Aynı ay içerisinde şirket, Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla 2 milyar dolarlık hisse senedi satışı planladığını duyurdu. Açıklamada, hisselerin periyodik olarak piyasada satışa sunulacağı belirtildi.

Şirket, üretim başarısını halka açık madenciler arasında kendine ait olan ve işletilen tek havuz olma özelliğini taşıyan tescilli madencilik sistemi MARAPool'a bağlıyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana MARAPool, ağın ortalama şans faktörünü yüzde 10'un üzerinde aşarak daha fazla blok çıkarılmasını ve dolayısıyla daha yüksek ödüller kazanılmasını sağladı.

MARA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fred Thiel konuyla ilgili olarak, "Kendi madencilik havuzumuzu işletmek, verimliliğimiz ve kazancımız üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmamızı sağlıyor. Bitcoin madenciliği ve enerji üretiminde lider konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Şirket ayrıca, enerjilendirilmiş hashrate'in bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 54,3 EH/s'ye ulaştığını bildirdi. Bu büyüme, MARA'nın Ohio'da Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan 40 megavatlık veri merkezinin geliştirilmesi dâhil olmak üzere devam eden altyapı genişleme çalışmalarıyla uyum gösteriyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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