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MANTRA (OM) token neden yükseldi?

MANTRA (OM) token neden yükseldi?
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Kripto para piyasası dalgalı seyrine devam ederken, OM token son dönemde dikkat çeken yükselişlerden birine imza attı. Son bir yıl içinde fiyatı yüzde 3.000 oranında artan ve kısa süre önce 7,90 dolar seviyesine ulaşan OM token, yatırımcıların ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Peki, bu yükselişin arkasında hangi gelişmeler var?

Dubai'den gelen lisans etkisi

OM token'ın yükselişindeki en önemli faktörlerden biri, token'ın bağlı olduğu DeFi platformu MANTRA'nın Dubai'de önemli bir lisans alması oldu. Dubai'nin kripto varlık regülatörü olan VARA'dan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisansı alan MANTRA, artık bölgede resmen faaliyet gösterebilecek. Bu lisans, MANTRA'nın Sanal Varlık Borsası olarak işlem yapmasına ve yatırım yönetimi ile aracı hizmetleri sunmasına olanak tanıyor.

Dubai, son yıllarda kripto para ve blockchain alanında dünya çapında bir merkez haline gelmeye başladı. MANTRA'nın bu bölgede lisans alması, platformun mevcut güvenilirliğini artırırken, küresel genişleme hedefleri için de kritik bir adım oldu. Bu durum, yatırımcıların OM token'a olan güvenini pekiştirerek fiyat artışına katkı sağladı.

DeFi ürünleri ve büyüyen ekosistem

MANTRA, yalnızca borsa lisansı almakla kalmayıp, aynı zamanda geliştirdiği yeni DeFi ürünleriyle ekosistemini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, yatırımcıların ilgisini çekecek farklı finansal çözümler sunmaya odaklanarak merkeziyetsiz finans ile geleneksel finans arasındaki köprüyü güçlendirmek istiyor.

Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bu ürünler, OM token'a olan talebi artırarak değer kazanmasına katkıda bulunuyor. Yatırımcılar, yeni DeFi projelerinin başarılı olması durumunda OM'un daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olacağına inanıyor.

Teknik göstergeler ne diyor?

OM token'ın yükselişine yönelik teknik analizler de farklı görüşler ortaya koyuyor. X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı BullifyX, fiyatın 8 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak analist Ali Martinez, 3 günlük grafikte satış sinyali oluştuğunu belirterek, token'ın kısa vadede bir düzeltme yaşayabileceğini söylüyor.

Teknik analizlerin gösterdiği gibi, OM token'ın yükselişi devam edebilir ancak yatırımcıların piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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