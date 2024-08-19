Malezya'da yedi kişi Bitcoin madenciliği suçlamasıyla tutuklandı

Malezya'nın Sepang bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kripto para madenciliği yapan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen Bitcoin madencilik cihazları ve elektronik ekipmanların değeri 57 bin doları aşıyor.

Kripto Para Baskınında Elektrik Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Malezya'nın Sepang bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı kripto para madenciliği faaliyetleriyle bağlantılı olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Sepang Bölge Emniyet Müdürü ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, yakalanan şüpheliler arasında 3 Malezya vatandaşı ile 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu açıkladı. Emniyet Müdürü Yusof, şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını da sözlerine ekledi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 52 adet Bitcoin madencilik cihazı ve çeşitli elektronik ekipmanlar yer alıyor. Bu ekipmanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin Malezya Ringiti (57 bin dolar) civarında olduğu belirtildi.

Enerji Geçişi ve Su Dönüşümü Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir'in geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya göre ülkedeki kripto madencileri 2018-2023 yılları arasında toplam 3,4 milyar Ringgit (777 milyon odlar) değerinde elektrik çalmış durumda.

Çin'in 2021'de tüm kripto madencilik faaliyetlerini yasaklamasının ardından Bitcoin madencilik sektörü başta ABD olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine kaymaya başladı. Malezya, Endonezya ve Tayland gibi ülkeler, uygun elektrik fiyatları, nitelikli iş gücü ve gelişmiş altyapıları nedeniyle Bitcoin madencileri tarafından tercih ediliyor. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.