Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Malezya'da yedi kişi Bitcoin madenciliği suçlamasıyla tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, Bitcoin madenciliği yaparken elektrik çaldıkları iddiasıyla yedi kişi gözaltına alındı. Polis, çeşitli elektronik cihazlarla birlikte 52 Bitcoin madencilik cihazını ele geçirdi.

Malezya'nın Sepang bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kripto para madenciliği yapan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen Bitcoin madencilik cihazları ve elektronik ekipmanların değeri 57 bin doları aşıyor.

Kripto Para Baskınında Elektrik Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Malezya'nın Sepang bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı kripto para madenciliği faaliyetleriyle bağlantılı olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Sepang Bölge Emniyet Müdürü ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, yakalanan şüpheliler arasında 3 Malezya vatandaşı ile 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu açıkladı. Emniyet Müdürü Yusof, şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını da sözlerine ekledi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 52 adet Bitcoin madencilik cihazı ve çeşitli elektronik ekipmanlar yer alıyor. Bu ekipmanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin Malezya Ringiti (57 bin dolar) civarında olduğu belirtildi.

Enerji Geçişi ve Su Dönüşümü Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir'in geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya göre ülkedeki kripto madencileri 2018-2023 yılları arasında toplam 3,4 milyar Ringgit (777 milyon odlar) değerinde elektrik çalmış durumda.

Çin'in 2021'de tüm kripto madencilik faaliyetlerini yasaklamasının ardından Bitcoin madencilik sektörü başta ABD olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine kaymaya başladı. Malezya, Endonezya ve Tayland gibi ülkeler, uygun elektrik fiyatları, nitelikli iş gücü ve gelişmiş altyapıları nedeniyle Bitcoin madencileri tarafından tercih ediliyor. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Madencilik Operasyon Malezya Malezya Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 19 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? MINECRAFT'A NEDEN GİRİLMİYOR? Minecraft'a ne oldu? 19 Ağustos son dakika gelişmesi... Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 19 Ağustos Minecraft çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? 20 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı? Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı? Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus CANLI izle! (LUGANO- BEŞİKTAŞ) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport Plus nereden izlenir? Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi? Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum! Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri... Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı? DİLAN POLAT DAVASINDA SON DAKİKA! Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi? SON DAKİKA: Dilan Polat tutuksuz mu yargılanacak? Son dakika gelişmeleri!
title