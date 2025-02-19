Litecoin (LTC) neden yükseldi, yükseliş devam edecek mi?

Litecoin (LTC) neden yükseldi, yükseliş devam edecek mi?

Sektördeki birçok analist, LTC'nin yükselişini sürdürebileceğini düşünüyor. X platformunda CRYPTOWZRD adlı kullanıcı, LTC/BTC işlem çiftinde 0.00140 SAT seviyesinin aşılmasının Litecoin fiyatını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti ve "140 dolar bir sonraki direnç noktası, bu seviyenin kırılması halinde 170 dolara doğru güçlü bir ralli görebiliriz," diye ekledi.

Bir diğer analist Dom ise LTC'nin gerçek boğa koşusunun 135 dolar seviyesinin aşılmasıyla başlayabileceğini söyledi.

Litecoin ETF'si yolda mı?

Litecoin'in son dönemdeki yükselişinde etkili olabilecek faktörlerden biri de ABD'de spot Litecoin ETF'sinin onaylanma ihtimalinin artması.

Bu yılın başlarında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Canary Capital'in Litecoin ETF başvurusunu resmen değerlendirmeye aldığını duyurdu. Eğer onay alırsa, yatırımcılar Litecoin'e doğrudan borsa üzerinden yatırım yapabilecek, böylece kripto para borsalarından alım yapma veya kendi cüzdanlarını yönetme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC'in 2025 sonuna kadar spot LTC ETF'sine onay verme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendiriyor. Polymarket verilerine göre, bu onayın 2024 içinde gerçekleşme olasılığı ise yüzde 84.

Öte yandan, Grayscale, 21Shares ve Bitwise gibi büyük firmalar da XRP, ADA ve DOGE gibi kripto paralar için ETF başlatma planlarını açıklamış durumda. Ancak bu ürünlerin onay alma ihtimalleri yüzde 54 ile yüzde 78 arasında değişiyor.