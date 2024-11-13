Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor

Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Linea Derneği, Ethereum'un ölçeklenmesini desteklemek üzere İsviçre'de kuruldu. Yeni yapı, merkezsizleştirilmiş yönetimi ve 2025'te sunulacak Linea tokenı ile Blockchain teknolojisinde yenilikçi bir döneme adım atıyor. Linea, merkezi kontrolü azaltırken, teknoloji ve pazar gelişimine odaklanacak.

Yeni kurulan Linea Derneği, merkezi olmayan bir yapı ile Ethereum ekosistemini destekleme misyonunu üstleniyor. İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş, Linea'nın teknolojisini ileriye taşıyacak önemli adımlar atarak, kullanıcılar arası iş birliğini ve pazar genişlemesini hedefliyor. Dernek, 2025'te piyasaya sürülecek Linea tokenı ile yeni bir yönetim modeli sunmayı planlıyor.

Ethereum Ekosisteminde Devrim

İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hayata geçen Linea Derneği, Ethereum Blockchain ağının ölçeklenebilirliğine katkı sağlayan Linea'nın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor. Consensys'in geliştirdiği katman-2 çözümü Linea, sıfır bilgi Ethereum Sanal Makinesi teknolojisini kullanarak dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Linea Ürün Lideri Declan Fox, derneğin temel amacının teknoloji desteği ve kullanıcı iş birliğini artırarak pazarı büyütmek olduğunu vurguladı. Fox, açık kaynak ve topluluk odaklı yaklaşımlarının, merkeziyetsizlik hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Consensys'in kurucusu Joseph Lubin, derneğin kuruluşunu merkezi yapıların etkisini azaltmada kritik bir adım olarak değerlendirdi. Lubin, derneğin L2 çözümlerinde tekil şirket egemenliğini sonlandıracağını ifade etti.

Linea Derneği, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak Linea tokenı ile yönetişim modelinde yeni bir dönem başlatmayı planlıyor. Token sahipleri, Linea'nın fikri mülkiyeti ve misyonu üzerinde söz sahibi olacak.

Kurucu Nicolas Liochon, Linea'nın Ethereum'un temel değerlerini yansıtan bir kamu varlığı olarak hizmet vermesi gerektiğini belirterek, topluluk yönetiminin önemini vurguladı. Dernek, bu girişimleriyle Ethereum ekosisteminde merkeziyetsizleşme sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.