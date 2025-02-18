Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan ve Zelenski canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

LIBRA token nedir? Arjantin'de neler oluyor?

LIBRA token nedir? Arjantin'de neler oluyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kısa sürede hızla yükselip çakılan ve birçok yatırımcının zarar etmesine yol açan LIBRA adlı kripto para birimini desteklediği için eleştirilerin hedefinde. Peki, LIBRA token nedir? İşte son 24 saatte yaşananlar...

LIBRA Nedir?

LIBRA, girişimci Hayden Davis tarafından piyasaya sürülen bir tokendır. Davis aynı zamanda kripto yatırım şirketi Kelsier Ventures'ın CEO'sudur. Bloomberg'in haberine göre, Web3 tabanlı merkeziyetsiz yapay zeka projeleri geliştiren KIP Protocol de LIBRA'nın lansmanında yer aldı.

Ancak KIP, LIBRA piyasaya sürüldükten sonra projeye dahil olduğunu ve yalnızca finanse edilen teknoloji projelerinin seçimi ve yapay zeka girişimlerine teknik altyapı sağlama görevini üstlendiğini açıkladı.

LIBRA, işlem hızının yüksek ve işlem ücretlerinin düşük olmasıyla bilinen Solana blockchain platformunda yer alıyor. Bu platform özellikle memecoin yatırımcıları arasında popüler.

Token, kullanıcıları "vivalalibertadproject.com" adlı bir siteye yönlendiren bir link üzerinden satın alınabiliyordu. Bu ifade, Milei'nin konuşmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullandığı bir slogan olup, aynı zamanda Milei'nin siyasi partisi "La Libertad Avanza"nın adına da oldukça yakın.

LIBRA token nedir? Arjantin'de neler oluyor?

Başkan Milei ve LIBRA Bağlantısı

14 Şubat Cuma akşamı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milei, LIBRA'nın Arjantin ekonomisini canlandıracağını ve küçük işletmelerin büyümesini destekleyeceğini söyledi. Token'in web sitesine bağlantı vererek, "Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik edecek, küçük şirketleri ve girişimleri destekleyecek." dedi.

CNN'nin haberine göre, LIBRA tokeni Milei'nin bu paylaşımından dakikalar önce oluşturuldu ve paylaşımdaki web sitesinin alan adı aynı gün kaydedildi.

Token ilk piyasaya çıktığında neredeyse sıfır değere sahipti ve çoğunluğu birkaç dijital cüzdanda tutuluyordu. Ancak Milei'nin desteğiyle tokenin fiyatı neredeyse 5 dolara fırladı ve piyasa değeri 4 milyar doları aştı.

Ancak kısa süre sonra Milei'nin paylaşımında, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran bir not belirdi. Notta, tokenin "rug pull" adı verilen bir dolandırıcılık yöntemiyle benzerlik gösterdiği belirtildi. Bu yöntemde geliştiriciler bir token çıkarıp yatırımcı çekiyor, ardından ortadan kaybolarak tüm parayı çekiyor.

Birkaç saat sonra Milei, orijinal paylaşımını sildi ve LIBRA tokeniyle herhangi bir bağı olmadığını belirtti. "Projenin detaylarını bilmiyordum ve öğrendikten sonra paylaşımı durdurmaya karar verdim," dedi.

Tokenin değeri sadece üç saat içinde birkaç sent seviyesine kadar düştü. Beş saat içinde piyasa değerinden 4.4 milyar dolar silindi.

Küresel sermaye piyasaları araştırma şirketi The Kobeissi Letter'a göre, token piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç saat içinde 87.4 milyon dolar çekildi ve tokenin yüzde seksen ikisi tek bir cüzdanda tutuluyordu. Ayrıca tokenin dağıtımı hakkında kamuya hiçbir bilgi verilmemişti.

Tokenin kurucusu Hayden Davis, değer kaybına rağmen kazancının bir kısmını elinde tuttuğunu kabul etti.

Aynı gün, Milei'nin ofisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı ve "Devlet Başkanı da dahil olmak üzere hükümetin herhangi bir üyesinin usulsüzlük yapıp yapmadığını belirlemek için Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin devreye alındığı" duyuruldu.

Bu arada, Arjantin'deki muhalefet partileri, özellikle "Vatan için Birlik" koalisyonu, Milei'yi sert şekilde eleştirdi ve azil sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

Skandal sözler için harekete geçildi
img

Trabzonspor'u karıştıran iddia: Birbirlerine girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu

Son Dakika Haberleri

title