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Layer 1 Blockchain platformu Aptos CEO'su istifa etti

Layer 1 Blockchain platformu Aptos CEO'su istifa etti
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Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren Aptos Labs'te önemli bir yönetim değişikliğe gidildi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Mo Shaikh, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Shaikh'in yerine geçen şirketin diğer kurucu ortağı ve CTO'su Avery Ching, teknolojik inovasyona ve daha hızlı ürün geliştirmeye öncelik verecek.

Layer 1 Blockchain platformu Aptos'u geliştiren Aptos Labs'te kritik bir değişim süreci başladı. Şirketin kuruluşundan bu yana Ceo'luk görevini yürüten Mo Shaikh'in ayrılma kararı, Blockchain sektöründe yankı uyandırdı. Yeni CEO Avery Ching'in liderliğinde şirket, teknoloji odaklı büyüme stratejisine odaklanacak.

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Aptos Labs'in geleceğini şekillendirecek bu değişim, şirketin teknoloji öncelikli yaklaşımını güçlendirecek. Yeni CEO Ching, Aptos ekosistemini büyütmek için teknolojik inovasyona ve ürün geliştirme süreçlerinin hızlandırılmasına öncelik vereceklerini açıkladı.

Mo Shaikh, X platformunda paylaştığı mesajda şirketin kat ettiği gelişimden memnuniyet duyduğunu belirtti. Shaikh, Aptos Labs'te dünya çapında bir ekip kurduklarını ve şirketin geleceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Shaikh 2022'de çözüme kavuşturulan bir davaya dahil olmuştu. Dava, erken aşama bir yatırımcının şirket hisselerinden mahrum bırakılmasına yönelik iddiaları kapsıyordu.

Şirket, kasım ayında yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla eski Grayscale Investments CEO'su Michael Sonnenshein ve OpenAI Ürün Müdürü Kevin Weil'i danışma kuruluna dahil etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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