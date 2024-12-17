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LastPass ihlali kripto para dünyasını sarsmaya devam ediyor

LastPass ihlali kripto para dünyasını sarsmaya devam ediyor
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Blockchain dedektifi ZachXBT'e göre 2022'deki LastPass güvenlik ihlaliyle bağlantılı saldırıda 40'tan fazla kripto cüzdan adresinden toplam 5,36 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirildi. Çalınan fonlar Ethereum (ETH) dönüştürülerek Bitcoin (BTC)'e aktarıldı ve farklı borsalara transfer edildi.

LastPass şifre yönetici servisinden 2022'de çalınan kullanıcı verileri, kripto para dünyasında etkilerini sürdürüyor. Güvenlik ihlalinde elde edilen müşteri anahtarları, API tokenları ve MFA seed'leri, saldırganların kripto para varlıklarına erişmesini mümkün kıldı.

40'tan Fazla Cüzdan ve 5 Milyon Dolar Çalındı

Son güvenlik ihlali, LastPass kullanıcılarının maruz kaldığı üçüncü büyük kripto para kaybına işaret ediyor. Ekim 2023'te yaşanan 4,4 milyon dolarlık ve Şubat 2024'teki 6,2 milyon dolarlık kayıpların ardından gelen bu olay, toplam zararı 15 milyon doların üzerine çıkardı.

ZachXBT'nin aktardığı bilgilere göre saldırganlar çaldıkları kripto paraları önce Ethereum Blockchain ağı üzerinden transfer ettiler. Ardından bu fonları Bitcoin'e dönüştürerek çeşitli borsalara aktardılar.

Güvenlik uzmanları, LastPass kullanıcılarını seed phrase ve özel anahtarlarını derhal güvenli başka bir ortama taşımaları konusunda uyarıyor. Bu önlem, olası yeni saldırılara karşı kullanıcıların varlıklarını korumak için hayati önem taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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