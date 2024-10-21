L&G trilyon dolarlık varlıklarını Blockchain ile dijitalleştiriyor

Finans devlerinin kripto dünyasına olan ilgisi artmaya devam ediyor. Son olarak, Londra merkezli emeklilik ve yatırım yönetimi firması Legal & General (L&G), Blockchain teknolojisini kullanarak geleneksel varlıkları tokenize etme planlarını açıkladı. Bu hamle, kripto sektörünün geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunda yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel Varlıklar Blockchain Teknolojisi ile Buluşuyor

L&G'nin kararı, finans büyük yankı uyandırdı. Şirket, Blockchain teknolojisini kullanarak geleneksel varlıkları dijital tokenlara dönüştürmeyi hedefliyor. Bu süreç, yatırımcılara daha fazla likidite ve erişilebilirlik sağlayacak.

L&G'nin küresel ticaret başkanı Ed Wicks, tokenizasyonun fon endüstrisinin verimliliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini belirtti. Wicks, "Geniş bir yatırım çözümleri yelpazesini daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunmak için bu alandaki ilerlemeyi dört gözle takip ediyoruz." dedi.

Bu gelişme, L&G'nin Blockchain teknolojisiyle ilk girişimi değil. Şirket, 2019'da Amazon Web Services'in (AWS) yönetilen Blockchain sistemini sigorta işi için kullanmayı planlamıştı. Bu yeni adım, L&G'nin dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Finans devlerinin eğilimi, kripto para dünyasına olan güveni artırıyor. Uzmanlar, bu tür girişimlerin kripto para birimlerinin ve Blockchain teknolojisinin ana akım finans dünyasına entegrasyonunu hızlandıracağını öngörüyor.