Kuzey Kore'nin kripto para tehdidi katlanarak büyüyor
Chainalysis'in son raporuna göre Kuzey Koreli hackerlar 2024 yılında gerçekleştirdikleri 47 farklı saldırıda toplam 1,3 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi ve küresel kripto hırsızlığının yüzde 61'ini oluşturdu.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) bağlantılı siber saldırganlar, yüksek meblağlı operasyonlarda uzmanlaşmaya devam ediyor. 2024'te 50-100 milyon dolar ve üzeri değerdeki saldırıların sayısı önemli artış gösterdi. Bu durum, Kuzey Kore'nin kripto varlık hırsızlığında daha sofistike bir yapıya kavuştuğunu ortaya koyuyor.
Kuzey Kore Kripto Ekosistemini Sarsmaya Devam Ediyor
Chainalysis raporunda öne çıkan detaylar, Kuzey Kore'nin siber saldırılarının giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor. Siber saldırganlar, özellikle yılın ilk yarısında DeFi platformlarını hedef aldı.
Rapor, ülkenin Rusya ile derinleşen ilişkilerinin ardından saldırılarda azalma yaşandığına dikkat çekiyor. Temmuz 2024'ten sonra siber saldırılarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.
Küresel ölçekte kripto varlık hırsızlığı 2024'te yıllık yüzde 21 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 3,7 milyar dolarlık kayıpla rekor kıran 2022 seviyesinin altında kaldı.