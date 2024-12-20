Kuzey Kore'nin kripto para tehdidi katlanarak büyüyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) bağlantılı siber saldırganlar, yüksek meblağlı operasyonlarda uzmanlaşmaya devam ediyor. 2024'te 50-100 milyon dolar ve üzeri değerdeki saldırıların sayısı önemli artış gösterdi. Bu durum, Kuzey Kore'nin kripto varlık hırsızlığında daha sofistike bir yapıya kavuştuğunu ortaya koyuyor.

Kuzey Kore Kripto Ekosistemini Sarsmaya Devam Ediyor

Chainalysis raporunda öne çıkan detaylar, Kuzey Kore'nin siber saldırılarının giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor. Siber saldırganlar, özellikle yılın ilk yarısında DeFi platformlarını hedef aldı.

Rapor, ülkenin Rusya ile derinleşen ilişkilerinin ardından saldırılarda azalma yaşandığına dikkat çekiyor. Temmuz 2024'ten sonra siber saldırılarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Küresel ölçekte kripto varlık hırsızlığı 2024'te yıllık yüzde 21 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 3,7 milyar dolarlık kayıpla rekor kıran 2022 seviyesinin altında kaldı.