Kuzey Karolina cephesinden tepki çeken CBDC hamlesi

Kuzey Karolina cephesinden tepki çeken CBDC hamlesi
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Kuzey Karolina, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merkez bankası dijital para birimi (CBDC) denemelerine katılmasını engelleyen yeni bir yasayı onaylayarak, Vali Roy Cooper'ın vetosunu geçersiz kıldı. Bu karar, eyaletin dijital para politikalarında önemli bir dönüş noktası niteliğinde. Yasak, hem yerel işletmeleri hem de yatırımcıları doğrudan etkileyerek, gelecekteki finansal teknoloji kullanımlarına dair yön belirleyici olacak.

Kuzey Karolina Eyalet Meclisi, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) test edilmesini ve kullanımını yasaklayan tartışmalı bir yasayı onayladı. Demokrat Vali Roy Cooper'ın vetosuna rağmen geçen yasa, eyalette CBDC ile yapılacak ödemeleri ve devlet destekli denemeleri engelliyor.

Eyalet İle Federal Hükümet Arasında CBDC Gerilimi

Kuzey Karolina'da merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) yönelik önemli bir adım atıldı. Eyalet Meclisi, bu tür para birimlerinin test edilmesini ve kullanımını yasaklayan bir yasayı onayladı. Karar, Demokrat Vali Roy Cooper'ın karşı çıkmasına rağmen alındı.

Temmuz ayında Cooper tarafından veto edilen 690 sayılı yasa tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 27'ye karşı 17 oyla kabul edildi. Bu yasa, eyalet sınırları içinde CBDC ile yapılacak ödemeleri ve bu alandaki devlet destekli denemeleri yasaklıyor.

Vali Cooper, yasayı "zamansız, belirsiz ve aceleci" olarak nitelendirmişti. Vali ayrıca federal düzeyde güvenlik önlemlerinin ve standartların belirlenmesini beklemek gerektiğini savunmuştu.

Blockchain sektöründen de tepkiler geldi. Blockchain Association'ın endüstri ilişkileri başkanı Dan Spuller, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yasanın veto edilmemesi gerektiğini belirtti. Spuller'a göre bu durum, Kuzey Karolina'nın CBDC'lere karşı net duruşunu Fed'e gösterme fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Bu gelişme, ABD Kongresi'nin Mayıs ayında CBDC'leri engellemeyi amaçlayan bir yasa çıkarmasının ardından yaşandı. Cumhuriyetçilerin öncülük ettiği "CBDC Gözetim Karşıtı Devlet Yasası" olarak bilinen bu düzenleme, federal düzeyde atılan ilk adımlardan biri olmuştu.

Öte yandan, Fed'in bir CBDC çıkarma olasılığını değerlendirdiği ve bu konuda bir rapor hazırladığı biliniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, eğer bir CBDC çıkarılacaksa bunun Kongre onayıyla ve mevcut bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini daha önce açıklamıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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