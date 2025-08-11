Kurumsal yatırımlar Bitcoin döngüsünü sonlandırdı

Kripto piyasaları tarihsel olarak Bitcoin yarılanması etrafında dönen dört yıllık döngülere sahipti. Ancak kurumsal sermayenin kripto varlıklara yönelmesi bu dengeyi değiştiriyor. Uzmanlar arasında döngünün sona erip ermediği konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.

Uzmanlar Bitcoin Döngüsünün Bitişini Tartışıyor

Yatırım devi Bitwise'ın baş yatırım sorumlusu Matthew Hougan, dört yıllık döngünün sona erdiğini açıkladı. Hougan, "Resmi olarak 2026'da pozitif getiriler görene kadar bitmez ama sanıyorum göreceğiz." dedi.

Yazar ve finans uzmanı Jason Williams, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda "İlk 100 Bitcoin hazine şirketi neredeyse 1 milyon Bitcoin tutuyor. Bitcoin'in 4 yıllık döngüsünün bitmiş olmasının nedeni budur." yorumunu yaptı.

The Bitcoin Bond Company CEO'su Pierre Rochard da benzer görüşleri destekledi. Rochard, Bitcoin'in yüzde 95'inin çıkarıldığını ve arzın artık "eski yatırımcıları satın almaktan" geldiğini vurguladı.

Öte yandan bazı uzmanlar bu görüşe karşı çıkıyor. 715.000 takipçisi olan kripto analisti "CRYPTO?IRB", dört yıllık döngünün gittiğini iddia etmenin "yanlış" olduğunu belirtti.

Sygnum Bank baş müşteri sorumlusu Martin Burgherr konuya farklı yaklaştı. Burgherr, "Dört yıllık yarılanma döngüsü faydalı bir referans noktası olmaya devam ediyor ama artık piyasa davranışının tek itici gücü değil." açıklamasında bulundu.

Xapo Bank CEO'su Seamus Rocca da ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi. Rocca, "Pek çok insan 'Kurumlar burada ve bu nedenle Bitcoin'in döngüsel doğası öldü' diyor. Buna katıldığımdan emin değilim." dedi.