Kurumsal yatırımlar Bitcoin döngüsünü sonlandırdı

Bitcoin'in dört yıllık döngüsünün sona erdiği iddiası kripto dünyasını böldü. İlk 100 Bitcoin hazine şirketi neredeyse 1 milyon Bitcoin tutuyor. Uzmanlar kurumsal yatırımın döngüyü bitirdiğini savunurken, diğerleri hala geçerli olduğunu iddia ediyor. ETF'ler ve makroekonomik faktörler artık belirleyici rol oynuyor. Kripto para piyasasının dinamikleri köklü değişim yaşıyor.

Kripto piyasaları tarihsel olarak Bitcoin yarılanması etrafında dönen dört yıllık döngülere sahipti. Ancak kurumsal sermayenin kripto varlıklara yönelmesi bu dengeyi değiştiriyor. Uzmanlar arasında döngünün sona erip ermediği konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.

Uzmanlar Bitcoin Döngüsünün Bitişini Tartışıyor

Yatırım devi Bitwise'ın baş yatırım sorumlusu Matthew Hougan, dört yıllık döngünün sona erdiğini açıkladı. Hougan, "Resmi olarak 2026'da pozitif getiriler görene kadar bitmez ama sanıyorum göreceğiz." dedi.

Yazar ve finans uzmanı Jason Williams, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda "İlk 100 Bitcoin hazine şirketi neredeyse 1 milyon Bitcoin tutuyor. Bitcoin'in 4 yıllık döngüsünün bitmiş olmasının nedeni budur." yorumunu yaptı.

The Bitcoin Bond Company CEO'su Pierre Rochard da benzer görüşleri destekledi. Rochard, Bitcoin'in yüzde 95'inin çıkarıldığını ve arzın artık "eski yatırımcıları satın almaktan" geldiğini vurguladı.

Öte yandan bazı uzmanlar bu görüşe karşı çıkıyor. 715.000 takipçisi olan kripto analisti "CRYPTO?IRB", dört yıllık döngünün gittiğini iddia etmenin "yanlış" olduğunu belirtti.

Sygnum Bank baş müşteri sorumlusu Martin Burgherr konuya farklı yaklaştı. Burgherr, "Dört yıllık yarılanma döngüsü faydalı bir referans noktası olmaya devam ediyor ama artık piyasa davranışının tek itici gücü değil." açıklamasında bulundu.

Xapo Bank CEO'su Seamus Rocca da ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi. Rocca, "Pek çok insan 'Kurumlar burada ve bu nedenle Bitcoin'in döngüsel doğası öldü' diyor. Buna katıldığımdan emin değilim." dedi.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

