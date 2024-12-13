Kurumsal yatırımcının ilgisi Solana ekosistemine kayıyor

Kripto varlık yönetim şirketi Sol Strategies, Kanada borsasında son altı ayda gerçekleşen yüzde 2.336'lık hisse değeri artışının ardından Nasdaq'ta işlem görme hazırlıklarını sonuçlandırdı. Şirket, Bitcoin varlıklarını Solana ekosistemine yönlendirerek stratejik dönüşüm sürecini başlattı. Validatör ağını genişletme ve ekosistem yatırımlarını artırma hedefleri doğrultusunda ilerleyen şirket, 32 milyon dolarlık yatırımla dikkat çekiyor.

Eski Bitcoin Yatırım Devi Solana Ekosistemine Geçti

Sol Strategies, kripto varlık yönetimi alanında önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Daha önce Cypherpunk Holdings adıyla faaliyet gösteren şirket, Bitcoin odaklı yatırım stratejisini Solana ekosistemine kaydırdı.

Şirketin CEO'su Leah Wald, çifte kotasyonun likiditeyi artıracağını ve yatırımcılara daha geniş erişim sağlayacağını vurguladı. Nasdaq'ta işlem görme kararı, şirketin uluslararası hedeflerini yansıtıyor.

Sol Strategies'in Solana ekosistemindeki varlığı giderek güçleniyor. Şirket, bir milyon SOL token değerinde delegasyona ulaşan validatör filosuyla öne çıkıyor. Yeni yatırım stratejisi kapsamında Solana odaklı projelere ve start-uplara yönelik yatırım fırsatları da değerlendiriliyor.