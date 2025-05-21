Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor

Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasdaq'ta işlem gören Blockchain firması BTCS, 8,42 milyon dolarlık yatırımla 3.450 Ethereum satın alarak varlıklarını artırdı. Şirket toplamda 12.500 ETH'ye ulaştı ve bunların güncel değeri yaklaşık 31,8 milyon dolar. BTCS, doğrulayıcı operasyonlarını büyütmeyi, staking gelirlerini artırmayı ve hissedarlarına uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

Kripto para odaklı kurumsal yatırım stratejileri yeni bir boyut kazanıyor. BTCS CEO'su Charles Allen, şirketin, Michael Saylor'ın Strategy şirketinin Bitcoin stratejisine benzer bir yöntem izleyeceğini ancak odak noktalarının Ethereum olacağını belirtti. Bu doğrultuda şirket, yatırım firması ATW Partners ile anlaşarak 57,8 milyon dolara kadar dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini ve elde edilecek fonları sadece ETH alımlarına ayıracağını duyurdu.

BTCS 57,8 Milyon Dolarlık Fonu Ethereum Alımına Ayırdı

Ethereum fiyatlarındaki görülen hızlı artış kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2025 yılının başlarında durgun bir seyir izleyen Ethereum, Pectra ağ iyileştirmesinin ardından büyük bir değer artışı yaşadı. Bitcoin sonrakide ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, yüzde 53 değer kazanarak yazım sırasında 2.537 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BTCS'nin son alımı şirkete 8,42 milyon dolara mal oldu, her bir ETH için ortalama 2.441 dolar ödendi. Şirketin CEO'su Charles Allen, "Ethereum, Blockchain altyapı stratejimizin merkezinde kalmaya devam ediyor. ETH pozisyonumuzu genişleterek, doğrulayıcı operasyonlarımızı ölçeklendirmemize, staking gelirlerini artırmamıza ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmamıza olanak sağlayan temeli güçlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirket, Ethereum'un mevcut pozisyonunu "kritik bir dönüm noktası" olarak değerlendiriyor. Pectra yükseltmesi, Ethereum ağındaki verimlilik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak, ağın daha fazla işlem gerçekleştirmesine olanak tanıdı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Blockchain firması BTCS, doğrulayıcı düğümler işletmeye, Ethereum ve Binance Chain gibi Blockchain ağlarında bloklar oluşturmaya, kripto varlıkları staking etmeye ve zincir üstü bir analitik platform işletmeye odaklanıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
title