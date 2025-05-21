Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor

Kripto para odaklı kurumsal yatırım stratejileri yeni bir boyut kazanıyor. BTCS CEO'su Charles Allen, şirketin, Michael Saylor'ın Strategy şirketinin Bitcoin stratejisine benzer bir yöntem izleyeceğini ancak odak noktalarının Ethereum olacağını belirtti. Bu doğrultuda şirket, yatırım firması ATW Partners ile anlaşarak 57,8 milyon dolara kadar dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini ve elde edilecek fonları sadece ETH alımlarına ayıracağını duyurdu.

BTCS 57,8 Milyon Dolarlık Fonu Ethereum Alımına Ayırdı

Ethereum fiyatlarındaki görülen hızlı artış kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2025 yılının başlarında durgun bir seyir izleyen Ethereum, Pectra ağ iyileştirmesinin ardından büyük bir değer artışı yaşadı. Bitcoin sonrakide ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, yüzde 53 değer kazanarak yazım sırasında 2.537 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BTCS'nin son alımı şirkete 8,42 milyon dolara mal oldu, her bir ETH için ortalama 2.441 dolar ödendi. Şirketin CEO'su Charles Allen, "Ethereum, Blockchain altyapı stratejimizin merkezinde kalmaya devam ediyor. ETH pozisyonumuzu genişleterek, doğrulayıcı operasyonlarımızı ölçeklendirmemize, staking gelirlerini artırmamıza ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmamıza olanak sağlayan temeli güçlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirket, Ethereum'un mevcut pozisyonunu "kritik bir dönüm noktası" olarak değerlendiriyor. Pectra yükseltmesi, Ethereum ağındaki verimlilik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak, ağın daha fazla işlem gerçekleştirmesine olanak tanıdı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Blockchain firması BTCS, doğrulayıcı düğümler işletmeye, Ethereum ve Binance Chain gibi Blockchain ağlarında bloklar oluşturmaya, kripto varlıkları staking etmeye ve zincir üstü bir analitik platform işletmeye odaklanıyor.