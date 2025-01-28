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Kurumsal yatırımcılar Bitcoin yerine kripto para hisselerine yöneliyor

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin yerine kripto para hisselerine yöneliyor
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Araştırma ve aracılık firması Bernstein analistleri, finans, teknoloji ve enerji sektörlerinden yatırımcı gruplarının Trump yönetimindeki siyasi değişimle birlikte kripto varlıklara olan ilgilerinin arttığını belirledi. Analistler, 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin fiyatının 200.000 dolara ulaşabileceği öngörüsünü korurken kurumsal yatırımcıların temkinli bir iyimserlik sergilediğini vurguluyor.

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistlerinin hazırlanan rapor, kripto piyasasındaki kurumsal ilginin artmaya başladığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar özellikle Bitcoin ETF'leri, kripto odaklı hisse senetleri ve stablecoin düzenlemeleri konularına odaklanırken temkinli bir yaklaşım benimsiyorlar.

Yatırım Devleri Bitcoin ETF Fırsatlarını Değerlendiriyor

Bitcoin (BTC) ETF'leri ve kurumsal alımların 2025'te 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu süreçte bankalar, ellerindeki varlıklara karşı kredi ve kaldıraç hizmetleri sunmaya başlayabilir. Yatırım şirketlerinin kripto para sektörüne olan ilgisi giderek artıyor.

Robinhood, son 12 ayda yüzde 370'lik performansıyla öne çıkıyor. Şirket, kripto deregülasyon dalgasından en çok faydalanan platform konumunda bulunuyor. Bernstein analistleri, Robinhood'un Coinbase ve Kraken gibi kripto borsalarıyla rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırım planı da piyasada yakından takip ediliyor. Şirket, dönüştürülebilir tahviller ihraç ederek Bitcoin bağlantılı sermaye piyasalarına öncülük ediyor. Analistler, kurumsal Bitcoin alımlarının 2025'te 50 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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