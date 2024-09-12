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Kurumsal yatırımcılar Bitcoin düşüşünü fırsata çeviriyor

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Kripto para piyasasında dikkat çeken bir trend ortaya çıktı. CCData'nın son raporu, Bitcoin (BTC) fiyatlarındaki düşüşe rağmen Kraken ve Coinbase borsalarında alım işlemlerinin arttığını gösteriyor. Bu durum, büyük yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerini cazip bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Kripto para piyasasında yatırımcı davranışları her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. CCData'nın son raporu, Bitcoin (BTC) fiyatlarındaki düşüşe rağmen bazı borsalarda alım işlemlerinin arttığını ortaya koyuyor. Özellikle Kraken ve Coinbase borsalarında gözlemlenen bu trend, büyük yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerini cazip bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki volatilitenin sadece tehlikeli olmadığını, aynı zamanda fırsatlar da sunduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin Fiyatındaki Düşüş Alım Fırsatı Yaratıyor

Londra merkezli veri analiz şirketi CCData'nın son raporu, kripto para piyasasındaki ilginç bir trendi gün yüzüne çıkardı. Bitcoin fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken bazı büyük borsalarda alım işlemleri artış gösterdi. Bu durum, alım-satım eğilimlerindeki farklılaşmayı gözler önüne seriyor.

Rapora göre, Kraken ve Coinbase borsalarındaki alım-satım oranları dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Kraken'de bu oran ortalama yüzde 250, Coinbase'de ise yüzde 123 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranların yüzde 100'ün üzerinde olması, alım emirlerinin satış emirlerinden daha fazla olduğunu ve piyasada net bir alıcı baskısı olduğunu gösteriyor.

CCData'nın araştırma analisti Hosam Mahmoud, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Mahmoud, "Kraken ve Coinbase'deki güçlü alım baskısı, bu platformların son dönemde Bitcoin biriktirmek için tercih edilen mecralar olduğunu gösteriyor. Bybit ve Binance gibi diğer büyük borsalarda ise alım-satım oranları neredeyse eşit seviyelerde seyrediyor." ifadelerini dile getirdi.

Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise işlem büyüklükleri arasındaki fark oldu. Kraken ve Coinbase'deki ortalama işlem büyüklüğü sırasıyla 2.148 dolar ve 1.321 dolar seviyesindeyken, Bybit ve Binance'ta bu rakamlar 898 dolar ve 747 dolar civarında seyrediyor. Bu veriler, Kraken ve Coinbase'in daha çok kurumsal ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edildiğini, Bybit ve Binance'ın ise daha küçük ölçekli ve sık işlem yapan bireysel yatırımcılara hitap ettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatı, ay başında 60.000 dolar seviyesinden 52.500 dolara kadar geriledi. Ardından bu hafta 58.000 dolar civarına tırmandı. Buna rağmen üçüncü çeyrek performansı hala yüzde 7'lik bir düşüşe işaret ediyor. Piyasadaki bu dalgalanmalar, bazı yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilirken, kripto para piyasalarındaki volatilitenin devam ettiğini de gösteriyor.

Uzmanlar, bu trendin arkasındaki nedenleri analiz ediyor. Bazı analistler, büyük yatırımcıların uzun vadeli Bitcoin potansiyeline olan inançlarını korumaya devam ettiğini ve mevcut fiyat seviyelerini cazip bir giriş noktası olarak gördüğünü belirtiyor. Diğerleri ise bu durumun, piyasa manipülasyonunun bir göstergesi olabileceği konusunda uyarıyor.

Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasasındaki bu trendler, yatırımcıların ve uzmanların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde fiyat hareketleri ve yatırımcı davranışlarındaki değişimler, piyasanın geleceğine dair önemli sinyaller sunabilir.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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