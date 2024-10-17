Kurumsal yatırımcılar Bitcoin birikimini artırıyor

Kripto para piyasasında yeni bir dinamik şekilleniyor. CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, Bitcoin'in borsalardan çekilmesinin ardındaki nedenleri açıkladı. Mt. Gox'un alacaklılara dağıtımı ve Coinbase'in azalan rezervleri, bu trendin ana itici güçleri olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin üzerindeki potansiyel satış baskısını azaltırken, kurumsal talebin artışına işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasındaki Yeni Dinamikler

Son CryptoQuant verileri, kripto para piyasasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Bitcoin borsa rezervleri, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli tutma stratejisini tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Araştırma Başkanı Julio Moreno, bu trendin iki ana nedeni olduğunu açıkladı. Moreno nedenlerin ilki, Mt. Gox'un alacaklılara Bitcoin dağıtımı ikincisi ise Coinbase'in azalan Bitcoin rezervleri dedi. CryptoQuant yetkilisi Coinbase'deki Bitcoin'lerin kurumsal oyuncuların özel cüzdanlarına taşındığını belirtti.

CryptoQuant topluluk analisti J.A. Maartunn, yeni kurumsal cüzdanların son 30 günde Bitcoin birikimlerini önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Bu yeni balinalar şu anda 1,97 milyon Bitcoin'i elinde tutuyor. Maartunn, bu alım baskısının daha önce görülmemiş bir seviyede olduğunu ifade etti.

Analistler, bu trendin perakende satış gücünü azaltabileceğini ve küçük yatırımcıların daha sonra daha yüksek fiyatlardan Bitcoin almak zorunda kalabileceğini öngörüyor. Öte yandan kurumsal yatırımcılar, piyasa duyarlılığı iyileşmeden önce pozisyonlarını oluşturuyor.