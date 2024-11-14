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Kurumsal şirketler Bitcoin ve kripto para birimlerine güvenmeye devam ediyor

Kurumsal şirketler Bitcoin ve kripto para birimlerine güvenmeye devam ediyor
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Sygnum Bank'ın gerçekleştirdiği küresel çapta araştırma, kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine uzun vadeli yatırım yapma eğilimini vurguluyor. Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto varlıklar, yatırımcılar arasında güvenli liman ve portföy çeşitlendirme aracı olarak tercih ediliyor. Rapor, kripto yatırımlarındaki güncel dinamikleri ve yatırımcı tutumlarını ele alıyor.

Sygnum Bank'ın yeni araştırması, kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine olan uzun vadeli ilgisinin arttığını ortaya koyuyor. Makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında güvenli liman olarak görülen Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara yönelim gösteriliyor. Araştırma, bu eğilimlerin yatırım dünyasında nasıl bir dönüşüm yarattığını detaylarıyla inceliyor.

Kurumsal Yatırımcıların Yeni Rotası Bitcoin ve Kripto Para Birimleri Oldu

İsviçre'nin önde gelen finans devi Sygnum'un yayımladığı son araştırma, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki eğilimlerini gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında 27 farklı ülkeden 400'ü aşkın yatırımcının görüşleri değerlendirildi.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularına göre yüksek varlıklı yatırımcılar kripto para birimlerini, ekonomik dalgalanmalara karşı bir güvence olarak değerlendiriyor. Özellikle küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, kurumsal yatırımcıları portföy çeşitlendirmesi amacıyla kripto varlıklara yönlendiriyor.

Bitcoin'in "dijital altın" olarak konumlandırılması, güvenli yatırım araçları arasındaki yerini sağlamlaştırmasını sağlıyor. Sygnum'un raporunda, 2024'ün son çeyreğine ilişkin kısa vadeli piyasa görünümünde belirsizlikler öne çıkıyor. Yatırımcıların yarısından fazlası bu dönemde temkinli bir yaklaşım benimsemeyi tercih ediyor.

Raporda öne çıkan bir diğer nokta, kripto yatırımlarının önündeki en büyük engelin fiyat dalgalanmaları olduğu. Bunu güvenlik endişeleri ve düzenleyici çerçevedeki belirsizlikler izliyor.

Kurumsal yatırımcıların, Bitcoin ve Ethereum gibi köklü Katman-1 protokollerinin yanı sıra Web3 altyapısına ve ölçeklenebilir alternatif çözümlere ilgi gösterdiği belirlendi. Araştırmada ayrıca yatırımcıların, kripto borsalarında işlem gören türev ürünler yerine doğrudan kripto varlık edinmeyi tercih ettikleri vurgulandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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