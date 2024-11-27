Kurumsal Bitcoin yatırım aracı MicroStrategy hisseleri rekor kayıp yaşadı
Bitcoin yatırım stratejisi ile öne çıkan MicroStrategy'nin piyasa değeri son dört günde yüzde 35 geriledi. Şirketin değerinde 30 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu rekor seviyedeki kayıp, perakende yatırımcı ilgisiyle birleşince hisse senedi oynaklığı Bitcoin'in dört katına ulaştı.
Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan MicroStrategy, kripto para piyasasındaki son dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilendi. Şirketin keskin düşüşü, kurumsal Bitcoin yatırım aracı olarak konumunu sorgulatırken, perakende yatırımcıların yoğun ilgisi dalgalanmayı artırdı.
MicroStrategy Son Dört Günde 30 Milyar Dolar Değer Kaybetti
MicroStrategy'nin hisse senedi fiyatı, Bitcoin'in 22 Kasım'da 99.800 dolar seviyesine ulaşmasının ardından yaşanan düzeltme hareketiyle sert bir düşüş yaşadı. Şirketin değeri 24 saatte yüzde 7,5 azalarak 354,10 dolar seviyesine geriledi.
Yatırım performansı daha geniş zaman diliminde olumlu bir tablo çiziyor. Geçen ay Bitcoin yüzde 44, MicroStrategy hisseleri yüzde 32 artış gösterdi. Yıllık bazda Bitcoin'in yüzde 146'lık artışına karşılık, şirket hisseleri yüzde 599 artış kaydetti.
Şirketin 2,6 milyar dolarlık tahvil ihracı, kurumsal yatırımcıların beğenisini kazandı. Avrupa'nın lider sigorta şirketi Allianz, mart ayında gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık tahvil ihracının yüzde 24'ünü satın almıştı.